تقديم Xiaomi 12T رسميًا في مصر بأول كاميرا 200 ميجا بيكسل !



Xiaomi 12T Xiaomi 12T

كشفت شركة شاومي في السوق المصري عن هواتفها الجديدة Xiaomi 12T و Xiaomi 12T Pro بشكل رسمي، الهواتف التي تم تقديمها في الخارج في أكتوبر الماضي، ودخلت أسواق الخليج وحصلت على قبول كبير هناك، تنضم السلسلة الآن لتكون الأولى التي تقدم كاميرا 200 ميجا بيكسل بالسوق المحلي.



مواصفات Xiaomi 12T :-

أبعاد الهاتف 163.1×75.9×8.6 مم ووزن 202 جرام

الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP53

خامات خارجية من الزجاج من الأمام والخلف مع فريم بلاستيك

الهاتف يدعم تشغيل شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري

شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة 2712×1220 بيكسل بجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 446 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 120 هيرتز ومعدل إستجابة للـلمس 480 هيرتز ودعم HDR10+

طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة

معالج ميدياتك Dimensity 8100 Ultra ثماني النواة، الأربعة الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.85 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 5 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G610 MC6

واجهة شاومي MIUI 13 مبنية على Android 12

مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام

الرامات من نوع LPDDR5 والذاكرة نوعها UFS 3.1



كاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية تأتي بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 بمستشعر سامسونج HM6 بها مثبت بصري، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة، الثالثة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب

الكاميرات تدعم فلاش LED مُزدوج وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات

كاميرا سيلفي واحدة بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.24 تدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps مع دعم الـHDR

سماعات الهاتف الخارجية Stereo بتقنية Dolby Atmos

الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

الهاتف يدعم الـIR Blaster للتحكم في الأجهزة الكهربائية

الهاتف يدعم مستشعر الـNFC

بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة مع دعم Faceunlock

بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C

ألوان الهاتف الأسود، الفضي والأزرق

12T Colors

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تم تسعير هاتف Xiaomi 12T الجديد في السوق المصري بشكل رسمي للنسخة الوحيدة المتاحة منه بمساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 15 ألف جنية مصري، والهاتف متاح للبيع في الأسواق.مواصفات Xiaomi 12T Pro :-يختلف Xiaomi 12T Pro عن Xiaomi 12T العادي في التالي :وزن 205 جراممعالج كوالكوم سناب دراجون 8+ جين 1 ثماني النواة، النواة الوحيدة الأقوى من نوع Cortex X2 بتردد 3.19 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 730مساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رامالعدسة الخلفية الرئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.69 بمستشعر سامسونج HP1 بها مثبت بصري، وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 4320p@24fpsسماعات Stereo من Harman Kardon بتقنية Dolby Atmosسعر Xiaomi 12Tتم تسعير هاتف Xiaomi 12T Pro الجديد كُليًا بالسوق المصري للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام، وهي النسخة الوحيدة المتاحه منه، بسعر 19 ألف جنية مصري، والهاتف متاح للبيع.