تقديم Xiaomi 12T رسميًا في مصر بأول كاميرا 200 ميجا بيكسل !

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صورة الخبر: Xiaomi 12T
Xiaomi 12T

كشفت شركة شاومي في السوق المصري عن هواتفها الجديدة Xiaomi 12T و Xiaomi 12T Pro بشكل رسمي، الهواتف التي تم تقديمها في الخارج في أكتوبر الماضي، ودخلت أسواق الخليج وحصلت على قبول كبير هناك، تنضم السلسلة الآن لتكون الأولى التي تقدم كاميرا 200 ميجا بيكسل بالسوق المحلي.

مواصفات Xiaomi 12T :-
أبعاد الهاتف 163.1×75.9×8.6 مم ووزن 202 جرام
الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP53
خامات خارجية من الزجاج من الأمام والخلف مع فريم بلاستيك
الهاتف يدعم تشغيل شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري
شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة 2712×1220 بيكسل بجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 446 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 120 هيرتز ومعدل إستجابة للـلمس 480 هيرتز ودعم HDR10+
طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة
معالج ميدياتك Dimensity 8100 Ultra ثماني النواة، الأربعة الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.85 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 5 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G610 MC6
واجهة شاومي MIUI 13 مبنية على Android 12
مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام
الرامات من نوع LPDDR5 والذاكرة نوعها UFS 3.1

كاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية تأتي بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 بمستشعر سامسونج HM6 بها مثبت بصري، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة، الثالثة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب
الكاميرات تدعم فلاش LED مُزدوج وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات
كاميرا سيلفي واحدة بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.24 تدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps مع دعم الـHDR
سماعات الهاتف الخارجية Stereo بتقنية Dolby Atmos
الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
الهاتف يدعم الـIR Blaster للتحكم في الأجهزة الكهربائية
الهاتف يدعم مستشعر الـNFC
بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة مع دعم Faceunlock
بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C
ألوان الهاتف الأسود، الفضي والأزرق
12T Colors

تم تسعير هاتف Xiaomi 12T الجديد في السوق المصري بشكل رسمي للنسخة الوحيدة المتاحة منه بمساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 15 ألف جنية مصري، والهاتف متاح للبيع في الأسواق.

مواصفات Xiaomi 12T Pro :-
يختلف Xiaomi 12T Pro عن Xiaomi 12T العادي في التالي :

وزن 205 جرام
معالج كوالكوم سناب دراجون 8+ جين 1 ثماني النواة، النواة الوحيدة الأقوى من نوع Cortex X2 بتردد 3.19 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 730
مساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام
العدسة الخلفية الرئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.69 بمستشعر سامسونج HP1 بها مثبت بصري، وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 4320p@24fps
سماعات Stereo من Harman Kardon بتقنية Dolby Atmos
سعر Xiaomi 12T

تم تسعير هاتف Xiaomi 12T Pro الجديد كُليًا بالسوق المصري للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام، وهي النسخة الوحيدة المتاحه منه، بسعر 19 ألف جنية مصري، والهاتف متاح للبيع.

المصدر: موبيزل

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