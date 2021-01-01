سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي M22..بأقل من 5 آلاف جنيه ...

أطلقت سامسونج هاتفها جالاكسي M22 الذي يعد التحديث لهاتف جالاكسي M21 ولكن مع لغة تصميم عصرية تستهدف الفئة الأصغر سنا من الشباب وبألوان الأبيض والأسود والأزرق الفاتح، ووزن 186 جم، ثنائي الشريحة من نوع نانو SIM ونظام تشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم One UI Core الانسيابية التي تساعدك على التركيز لأداء مهامك.
وفقا للموقع الرسمي للشركة، يأتي هاتف سامسونج جالاكسي M22 بوحدة المعالجة المركزية من 8 نواة مع سرعة معالجة 2 جيجاهرتز, 1.8 جيجاهرتز، ومن مميزاته البطارية و سعتها 5,000 ملي أمبير في الساعة والتي تدعم خاصية الشحن فائق السرعة (Super Fast Charging) بقدرة تصل إلى 25 وات مما يتيح لك تشغيل الجهاز والقيام بمهام متعددة دون تعطيل أو وقت طويل في الشحن.
يحتوي جهاز جالاكسي M22 أيضا على ذاكرة عشوائية أو RAM تصل إلى 4 جيجابايت/6 جيجابايت مما يضمن لك وصول سريع لكل ملفاتك وأداءً سريعًا وكفاءة عالية في تأدية المهمة المُراد إنجازها بسهولة ويسر، كما يأتي بمساحة على القرص الصلب، أو ذاكرة تخزين داخلية تبلغ جيجابايت 128 جيجابايت،يمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت
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