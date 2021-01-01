تساعدك هذه الخطوة على إطالة عمر بطارية الآيفون

يعد آيفون IPHONE واحدًا من أشهر الهواتف الذكية في العالم ، ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى واجهته البديهية وتصميمه المتميز والتنوع الممتاز في التطبيقات والخصوصية، ولكن هناك مشكلة واحدة تزعج المستخدمين عادة وهي عمر بطارية الهاتف.
ووفقا لموقع shefinds، يوصي خبراء ببعض الخطوات البسيطة لأنها تستطيع إحداث فرق ملموس في استنزف طاقة البطارية.
من الأفضل أن يتخلى مستخدم هاتف "آيفون" عن خاصية عن خلفية الشاشة المتغيرة، لأن جعل تلك الصورة تتغير تلقائيا وبشكل مستمر، يستهلك الطاقة بشكل أكبر .
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