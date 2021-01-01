تساعدك هذه الخطوة على إطالة عمر بطارية الآيفون



بطارية الآيفون بطارية الآيفون

يعد آيفون IPHONE واحدًا من أشهر الهواتف الذكية في العالم ، ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى واجهته البديهية وتصميمه المتميز والتنوع الممتاز في التطبيقات والخصوصية، ولكن هناك مشكلة واحدة تزعج المستخدمين عادة وهي عمر بطارية الهاتف.



ووفقا لموقع shefinds، يوصي خبراء ببعض الخطوات البسيطة لأنها تستطيع إحداث فرق ملموس في استنزف طاقة البطارية.



من الأفضل أن يتخلى مستخدم هاتف "آيفون" عن خاصية عن خلفية الشاشة المتغيرة، لأن جعل تلك الصورة تتغير تلقائيا وبشكل مستمر، يستهلك الطاقة بشكل أكبر .

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يوضح الخبراء أن هذه الخطوة تساعد على اقتصاد الطاقة فقط، وتجعل المستخدم يشعر بفرق، حتى وإن كانت ثمة عوامل كثيرة أخرى تؤثر على عمر البطارية.ولأجل التوقف عن تغيير صورة الخلفية، يمكن لمستخدم آيفون أن يذهب إلى قسم صورة الخلفية والسطوع، وعندئذ، بوسعه أن يختار صورة ثابتة من الألبوم أو الصور الموجودة سلفا في الجهاز.تعد التطبيقات الذكية المحملة على الهاتف من بين أكثر الأشياء التي تستنزف طاقة البطارية، ولذلك، لا يُستحب إبقاؤها مفتوحة طيلة الوقت.يعتمد عمر البطارية بالأساس على وتيرة استخدام الهاتف وما فيه من خدمات، كما أن طريقة الشحن قد تؤثر بدورها.