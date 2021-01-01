لؤلؤة الشمس تظهر في سماء مصر وتجاور القمر...اليوم ..

تشهد سماء مصر اليوم الثلاثاء ، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية)، حيث يظهر فى السماء ليرى بالعين المجردة، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير.
وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: نشهد يوم الثلاثاء 29 نوفمبر مشهدا فلكيا بديعا حين يقترن كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) مع القمر، ويكون مشاهدا بالعين المجردة.
وأوضح الدكتور “تادرس”، أننا نرى القمر مقترن مع كوكب زحل (ملك الحلقات) (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما الساعة 1:40 تقريبا، مشيرآ إلي أن يعد من أجمل الكواكب، بسبب حلقاته التي ترى حتى بتلسكوبات الهواة الصغيرة.
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