لؤلؤة الشمس تظهر في سماء مصر وتجاور القمر...اليوم ..

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تشهد سماء مصر اليوم الثلاثاء ، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية)، حيث يظهر فى السماء ليرى بالعين المجردة، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير.



وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: نشهد يوم الثلاثاء 29 نوفمبر مشهدا فلكيا بديعا حين يقترن كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) مع القمر، ويكون مشاهدا بالعين المجردة.



وأوضح الدكتور “تادرس”، أننا نرى القمر مقترن مع كوكب زحل (ملك الحلقات) (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما الساعة 1:40 تقريبا، مشيرآ إلي أن يعد من أجمل الكواكب، بسبب حلقاته التي ترى حتى بتلسكوبات الهواة الصغيرة.

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ويعد زحل جوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات، بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريباً المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة كيلومتر واحد فقط.وسمي كوكب زحل بهذا الاسم حيث كان العرب يطلقون الأسماء على الكوكب نسبة للخصائص المميزة لها، إذ يشتق اسم زحل من الجذر زحل الذي يعني في اللغة العربية أبطأ، ويعود السبب في ذلك إلى أن كوكب زحل يشتهر ببطء دورانه، وحركته في السماء، فهو يحتاج إلى ما يقارب 30 سنة ليتم دورة كاملة حول الشمس.