تطلق جوجل تحديث طارئ لمتصفح كروم

أعلنت جوجل عن إطلاق تحديث طارئ لمتصفح كروم Chrome العامل على الحواسب، لتصحيح ثغرة برمجية تشكل خطرا على خصوصية بيانات المستخدمين وأجهزتهم.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الثغرة تم اكتشافها في نوفمبر الجاري من قبل أحد خبراء أمن المعلومات التابعين للمجموعة 22 في تحليل البيانات الخطيرة في شركة جوجل.
وتشير جوجل إلى "أن الثغرة التي حملت رمز CVE-2022-4135 هي عبارة عن خطأ برمجي يمكن لقراصنة الإنترنت استغلاله لتجاوز أمن وحدات معالجة الرسوميات في الحواسب، ويمكن استغالاها للوصول إلى بيانات الأجهزة والتحكم بها، وتنفيذ هجمات إلكترونية على نمط هجمات الفدية".
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