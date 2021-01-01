تطلق جوجل تحديث طارئ لمتصفح كروم

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كروم

أعلنت جوجل عن إطلاق تحديث طارئ لمتصفح كروم Chrome العامل على الحواسب، لتصحيح ثغرة برمجية تشكل خطرا على خصوصية بيانات المستخدمين وأجهزتهم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الثغرة تم اكتشافها في نوفمبر الجاري من قبل أحد خبراء أمن المعلومات التابعين للمجموعة 22 في تحليل البيانات الخطيرة في شركة جوجل.

وتشير جوجل إلى "أن الثغرة التي حملت رمز CVE-2022-4135 هي عبارة عن خطأ برمجي يمكن لقراصنة الإنترنت استغلاله لتجاوز أمن وحدات معالجة الرسوميات في الحواسب، ويمكن استغالاها للوصول إلى بيانات الأجهزة والتحكم بها، وتنفيذ هجمات إلكترونية على نمط هجمات الفدية".

ونصحت جوجل مستخدمي كروم Chrome بتحديث متصفحهم إلى النسخة "107.0.5304.121/122" في حال كانوا يستخدمون حواسبا تعمل بأنظمة ويندوز، وتحديث المتصفح إلى نسخة "107.0.5304.122" للحواسب العاملة بنظامي Mac و Linux.

وللحصول على التحديث الجديد يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة "الإعدادات" في المتصفح، ومن ثم خيار "about Chrome" وبعد الضغط على هذا الخيار سيتم تحميل التحديث تلقائيا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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