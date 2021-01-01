تطلق روسيا دفعات جديدة من أقمار الاتصالات والإنترنت

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء أن روسيا تخطط لإطلاق دفعات جديد من أقمار Express المخصصة لتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات.
وحول الموضوع قال مدير شركة "RSCC" الروسية أليكسي فولين :"حتى عام 2030 نخطط لاستبدال 7 أقمار من أصل 12 قمرا من أقمار Express، لأن الأقمار المطلقة سابقا ستكون قد استكملت عمر خدمتها الافتراضي".
ووفقا لفولين فإن الشركة تخطط لإطلاق قمر Express-AMU6 عام 2029 وليس عام 2027 كما كانت الخطط سابقا، أما أقمار Express-36 و Express-AMU8 و Express-AT3 و Express-AT4 فستؤجل عملية إطلاقها إلى عام 2030 أيضا بدلا من عام 2029 كما كان مخططا، و تم تأجيل موعد إطلاق قمر Express-40 من عام 2028 إلى عام 2030، وسيطلق قمر Express-AMU5 عام 2029.
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