رؤية وعصر جديدين لسيارات BMW بعد إطلاق وكيلها الجديد جلوبال أوتو في مصر



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

بشكل رسمي عادت BMW إلى السوق المصري بعد غياب عامين تقريبا من خلال وكيلها الجديد شركة جلوبال أوتو، وهي شركة تضم شركة أولاد الغانم الكويتية وأيضا مجموعة الناغي ومجموعة العرجاني ومجموعة الصافي المصرية.



وشهد اليوم المؤتمر الصحفي الرسمي لإطلاق الوكيل الجديد في مصر، ومن خلاله تم الإعلان عودة كل من BMW وMINI للسوق المحلي، ويبلغ حجم الاستثمارات الجديدة من الوكيل الجديد 800 مليون درهم، أو ما يعادل 5.4 مليار جنيه مصري تقريبا.



كذلك تم الإعلان عن عودة التصنيع المحلي في مصر لسيارات BMW، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويا، وتشمل هذه السيارات موديلات عديدة منها X3 وX4 وX5 وX6 وX7، وهي سيارات من فئة SUV التي يزداد الطلب العالمي عليها بشكل كبير.

قد يعجبك أيضا...

أما بالنسبة لفتح أبواب الحجز على سيارات BMW وMINI في مصر فتم الإعلان رسميا عن فتح باب الحجز على موديلات العلامتين التجاريتين يوم السبت القادم 3 ديسمبر 2022.وخلال المؤتمر تم التأكيد على أن شركة جلوبال أوتو باعتبارها الوكيل الجديد لسيارات BMW وMINI في مصر ستقدم مستوى مميز من خدمات ما بعد البيع من خلال الصيانات الدورية وقطع الغيار الأصلية، بالإضافة لتقديم مستويين من الضمان على سيارات الشركة الألمانية، الأول 3 سنوات أو 60 ألف كيلومتر أيهما أقرب، والثاني كخيار عند الشراء مقابل مبلغ إضافي، وهو ضمان يقدم لأول مرة على سيارات الشركة الألمانية في مصر ويصل إلى 5 سنوت أو 200 ألف كيلومتر أيهما أقرب.وهذه قائمة بالموديلات التي سيتم تقديمها من خلال الوكيل الجديد في مصر:سيارات BMW:الفئة الأولى:- موديل 118i بفئة واحدة من الكماليات.الفئة الثانية:- موديل 218i جران كوبيه بثلاثة فئات من الكماليات.الفئة الثالثة:- موديل 320i بثلاثة فئات من الكماليات.- موديل 330i بفئة واحدة فقط من الكماليات.الفئة الرابعة:- موديل 420i بنسختين (نسخة كوبيه ونسخة مكشوفة) بفئة واحدة من الكماليات لكل نسخة.الفئة الخامسة:- موديل 520i بفئتين من الكماليات.- موديل 530i بفئة واحدة فقط من الكماليات.سيارة X2:- موديل xDrive 18i بفئة واحدة فقط من الكماليات.سيارة X5:- موديل xDrive 40i بفئة واحدة فقط من الكماليات.سيارات قسم M الرياضي ذات الأداء العالي (فئة واحدة من الكماليات لكل موديل):- موديل M235i xDrive.- موديل M340i xDrive.- موديل M3.- موديل M3 Competition.- موديل M4 كوبيه.- موديل M4Competition كوبيه.- موديل M5 Competition.- موديل M850i المكشوفة.- موديل M850i جران كوبيه.- موديل M8 جران كوبيه.- موديل X5 M50i.- موديل X6 M50i.سيارات BMW الكهربائية (فئة واحدة من كل موديل):- موديل i4 eDrive40.- موديل iX eDrive40.- موديل iX eDrive50.سيارات MINI:- موديل MINI Cooper ثلاثة أبواب بفئتين من الكماليات.- موديل MINI Cooper S بفئة واحدة من الكماليات.- موديل MINI Countryman ثلاثة أبواب بفئتين من الكماليات.