بالفيديو : تجربة قيادة لأقوى مركبة من فولفو على سطح الأرض



فولفو فولفو

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لسيارة النقل الضخمة FH16 750 من فولفو للشاحنات، وهي شاحنة ضخمة شهيرة بدأ انتاج الجيل الثالث الحالي منها في 2012، ووصفها الموقع بأنها أقوى مركبة من فولفو على سطح الأرض، وذلك بفضل محركها الضخم الذي يعمل بالديزل ومكون من 6 اسطوانات وتبلغ سعته 16 ألف و100 سي سي، ويتصل بشاحن توربيني مزدوج، وهو بقوة 760 حصان وعزم هائل يبلغ 3550 نيوتن متر.



كذلك اختبر الموقع النسخة الكهربائية الخالصة الجديدة من هذه الشاحنة، والمزودة بثلاثة محركات كهربائية تبلغ قوتهم الكلية 666 حصان وعزمهم 2400 نيوتن متر.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

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ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذه الشاحنات من فولفو وأهم مميزاتهم، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: