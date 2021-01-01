صور تجسسية جديدة لـ "أوبل كورسا" فيس ليفت



أوبل كورسا أوبل كورسا

تعتبر سيارة الهاتشباك "أوبل كورسا Opel Corsa" الحالية واحدة من أولى منتجات العلامة التجارية التي تعتمد على منصة فرنسية بعد أن استحوذت PSA على العلامة التجارية من الألمانية "أوبل".. حيث مهدت المنصة الفرنسية CMP الطريق لإنتاج نسخة كهربائية من أصغر سيارات "أوبل".



ويطرح الجيل الحالي من "كورسا Corsa" منذ أكثر من ثلاث سنوات وسيتم تحديثه قريبًا.. حيث تعمل أوبل بالفعل على عملية تجميل وقد التقطت عدسات المصورين صورًا جديدة لنسخة مموهة توضح التقدم المحرز حتى الآن.



تم التقاط هذه الصور من النموذج الأولي باللون الأبيض في ألمانيا حيث يغطي القليل من التمويه الواجهة الأمامية، فهذا هو المكان الذي يُتوقع أن نرى فيه معظم التغييرات.

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وتداول المهتمون بعض التوقعات حول التجديدات التي ستحصل عليها نسخة الفيس ليفت، والتي تبدأ بالشبكة الأمامية التي ستحصل على تصميم جديد مستوحى من شبكة Vizor التي شوهدت على "موكا Mokka" و "أسترا Astra".كما يتوقع أن تكون المصابيح الأمامية رقيقة مع تكنولوجيا LED جديدة كجزء من التجهيزات القياسية.. ومن المحتمل أيضًا إجراء تعديلات على الإكصدام والشبكة السفلية.ويبدو أن التغييرات أقل أهمية في الخلف.. فالتصميم العام يشبه كروس لاند المحدثة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتصميم الضوء الخلفي.. ولا يبدو أن التمويه يخفي تعديلات على اللإكصدام الخلفي، على الرغم من أن هذا قد يحدث في وقت لاحق.هناك قلق متزايد في أوروبا من أن قطاع السيارات الصغيرة يمكن أن يموت بعد أن تصبح معايير الانبعاثات "Euro 7" رسمية.. ويبدو أن "كورسا Corsa" في مأمن في الوقت الحالي، ويتوقع أن يتم منح مجموعة المحركات المزيد من الخيارات الكهربائية من أجل تلبية لوائح المناخ الأوروبية CO2 الأكثر صرامة.يمكن أن تحصل كورسا الكهربائية بالكامل بدورها على نفس التحسينات في التجهيزات مثل شقيقتها في المجموعة "بيجو e-208" والتي حصلت مؤخرًا على دعم تقني ضخم في شكل محرك كهربائي أكثر قوة وحزمة بطارية جديدة.وتشترك السيارتان في منصتهما ومكوناتهما، وسيكون من المنطقي أن يتلقى الطراز الألماني أيضًا تقنية EV الجديدة من بيجو، والتي ظهرت لأول مرة مع بيجو 308 الكهربائية.