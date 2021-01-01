"إم جي" تكشف عن خليفة "مارفل آر" الكهربائية للأسواق الأوروبية

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حكم على "إم جي مارفل آر" الكروس أوفر الكهربائية، بالفشل.. وذلك وفقًا لما أقرته تقارير مبيعاتها منذ تقديمها وحتى يومنا هذا.. وهو ما دفع العلامة الصينية "إم جي MG" لاستبدالها بطراز مختلف تمامًا.. صحيح أنها ستكون "كروس أوفر" أيضًا كما هو متوقع، لكن الأسم سيتغير، وسيتم تقديمها قبل عام 2025.



وفي هذا السياق، قررت "إم جي Morris Garage" تغيير استراتيجيتها بشكل جذري في قطاع الـ SUV-C التنافسي باعتبارها العلامة الرائدة في سوق السيارات الرخيصة، ولديها على جدول الأعمال إطلاق سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة (كهربائية) جديدة تمامًا.. وهو النموذج الذي تم استدعاؤه لشغل المنصب الذي تشغله حاليًا "إم جي مارفل آر إليكترك MG Marvel R Electric" كما أشرنا.



وتلعب "مارفل آر Marvel R Electric" حاليًا دورًا مهمًا كنموذج MG الرائد.. ولا تدعي أنها أكبر نموذج للعلامة التجارية فحسب، بل إنها أيضًا الأكثر تميزًا.. ومع ذلك، على الرغم من هذا الدور وجميع التقنيات المتاحة بها، إلا أن "إم جي MG" قد اختارت استبدالها بسيارة جديدة تمامًا تستعد لتصبح معيارًا في هذه الفئة شديدة المنافسة.

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وتتضمن خارطة الطريق التي وضعتها MG لأسواق أوروبا إطلاق عدد كبير من الطرازات لعام 2024.. ومن بين جميع الطرازات هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الجديدة التي ستحل محل Marvel R Electric..وهي نموذج كما هو متوقع، سيعتمد باسم مختلف.. وهو ما أكده مؤخرًا "جاي بيجوناكيس" المدير التجاري لشركة MG حيث قال: «الإصدار الجديد سيرى النور، ربما في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، وهو احتمال واضح، ونحن نتمنى ذلك، ومع ذلك، فإن الطراز الجديد لن يسمى Marvel R".وتظهر المعلومات الجديدة أن هذا النموذج الجديد سيكون أكثر التزامًا بالسوق الأوروبية، وبشكل أكثر تحديدًا، لبلدان القارة الأوروبية التي تكون عجلة القيادة فيها على اليمين.. ودعونا نتذكر أن "مارفل آر الكهربائية Marvel R Electric" لا يتم تسويقها في المملكة المتحدة.. وهي متوفرة فقط مع عجلة قيادة من الجهة اليسرى.وأدت الزيادات الهائلة في مبيعات MG في الأراضي الأوروبية، بالإضافة إلى وصول "إم جي 4 الكهربائية MG4 Electric" مؤخرًا، إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها فيما يتعلق بقطاع SUV-C.وسيصل خليفة "إم جي مارفل آر الكهربائية MG Marvel R Electric" قبل عام 2025.. بينما لم تدخل MG في تفاصيل محددة حوله، لكن يمكننا توقع العديد من المشكلات بفضل إطلاق "إم جي 4 الكهربائية MG4 Electric".. إذ يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار، وعلى وجه التحديد، المنصة أو قاعدة البناء التي سيتم استخدامها.ومنصة MSP الجديدة (المنصة المعيارية القابلة للتطوير) هي منصة مخصصة حصريًا للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والتي يمكن تكييفها مع أنواع عديدة من هياكل السيارات.يعد نظام الدفع الكهربائي للبطارية جزءًا من المنصة.. ووفقًا للمعلومات التي قدمتها الشركة نفسها منذ أشهر، يمكن لمنصة MSP استيعاب بطاريات تصل إلى 150 كيلو واط في الساعة.. كما أنها متوافقة مع طرازات الدفع الخلفي والدفع الرباعي.