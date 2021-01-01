تنافس Skywell ميتسوبيشي وتويتا بسيارة متطورة

أعلنت شركة Skywell الصينية عن بدء مبيعات سيارتها الكروس الجديدة في روسيا وبعض الأسواق العالمية الكبرى.
وتبعا للمحللين فإن سيارة ET5 الجديدة ستكون منافسا قويا لمركبات تويوتا وميتسوبيشي الكروس أوفر الحديثة ومركبات Chery Tiggo 8، كونها تتمتع بتقنيات متطورة فضلا عن مظهرها الخارجي الأنيق.
وحصلت هذه السيارة على تصميم خارجي أنيق، وشكل مميز للمصابيح، وظهر على واجهتها الخلفية اسم Skywell في لوحة مضيئة، كما جهّزت المركبة بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة للمصابيح، وزودت بعجلات ذات أقراص مميزة التصميم بمقاس 19 إنشا.
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