سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 30 11 2022



سعر الذهب سعر الذهب

جرام الذهب وسعر الذهب اليوم في مصر 2022.. شهدت أسعار الذهب مواصلة في الارتفاع خلال هذه الأيام، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الآن بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر سعر1460 جنيها، وذلك وفقا لخبير المشغولات الذهبية أمير رزق.



جرام الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم

ويستعرض «المصري اليوم» متوسط أسعار الذهب في مصر، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في مصر.



أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 30 نوفمبر 2022:

جرام الذهب

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 30 نوفمبر في مصر 1668 جنيها لـ جرام الذهب.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 30 نوفمبر في مصر 1460 جنيها لـ جرام الذهب.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 30 نوفمبر في مصر 1251 جنيها لـ جرام الذهب.

سعر الجنيه الذهب الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في مصر:

أسعار الذهب اليوم في مصر

الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 في مصر، سجل سعر 11680 جنيهًا.

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