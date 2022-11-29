أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

يهتم الكثيرون بشكل دائم بمعرفة أسعار الدواجن، باعتبارها وجبة أساسية على معظم الموائد، لذا تقدم بوابة «خدمات المصري اليوم» لقرائها أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق.



أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ في المزارع اليوم الأربعاء نحو 33 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 40 و41 جنيهًا.



أسعار الفراخ في المحال

اختلفت أسعار الفراخ ومشتقاتها في المحال التجارية، إذ جاءت الأسعار اليوم الأربعاء كالتالي:

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تراوح سعر الأوراك المخلية بين 72 و80 جنيهًا.تراوح سعر الشيش طاووق الكيلو بين 105 و120 جنيهًا.تراوح سعر شيش البانيه اليوم بين 120 و150 جنيهًا.تراوح سعر الهياكل اليوم بين 35 و38 جنيهًا.تراوح سعر صدور بالعظم اليوم بين 80 و90 جنيهًا.بلغ سعر دجاجة كاملة متبلة نحو 85 جنيهًا.تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 65 و75 جنيهًا.وصل سعر شاورما دجاج اليوم إلى نحو 145 جنيهًا.تراوح سعر أجنحة بين 40 و45 جنيهًا للكيلو.تراوح سعر الكبد والقوانص للكيلو بين 60 و70 جنيهًا.سعر البانيه يبدأ من 110 إلى 140 جنيهًا.تراوح سعر الأوراك اليوم بين 60 و70 جنيهًا للكيلو.