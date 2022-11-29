أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم

يهتم الكثيرون بشكل دائم بمعرفة أسعار الدواجن، باعتبارها وجبة أساسية على معظم الموائد، لذا تقدم بوابة «خدمات المصري اليوم» لقرائها أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم
سجل سعر كيلو الفراخ في المزارع اليوم الأربعاء نحو 33 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 40 و41 جنيهًا.
أسعار الفراخ في المحال
اختلفت أسعار الفراخ ومشتقاتها في المحال التجارية، إذ جاءت الأسعار اليوم الأربعاء كالتالي:
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