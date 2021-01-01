تفاصيل تسريب بيانات مستخدمي الواتساب ..بينهم 45 مليون مصري..

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يمتلك تطيبق المراسلات الفورية الشهير "واتسآب" ما يقرب من ملياري مستخدم، وأفادت تقارير إخبارية سابقة بأن من بينهم 500 مليون مستخدم تم عرض بياناتهم للبيع من 84 دولة بما في ذلك أمريكا وألمانيا وبريطانيا ومصر والسعودية الهند.



وتقع أرقام الهواتف المدرجة للبيع من جانب المتسلل فريسة لإرسال البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي وحتى الأنشطة الإجرامية الكبرى.



بيانات للبيع

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ووفقا لتقرير موقع "سايبر نيوز"، تضم قائمة ارقام واتساب المسربة، أكثر من 32 مليون سجل مستخدم أمريكي، و45 مليون مستخدم في مصر، و35 مليون مستخدم في إيطاليا، و29 مليون مستخدم في السعودية، و20 مليون مستخدم في فرنسا، و20 مليون مستخدم في تركيا، وأكثر من 11 مليون رقم هاتف لمواطني بريطانيا.ويشير التقرير إلى أن جهة الاختراق تبيع مجموعة البيانات الأمريكية مقابل 7000 دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة مجموعات البيانات في المملكة المتحدة وألمانيا 2500 دولار و2000 دولار على التوالي.واتساب يكشف حقيقة تسريب بياناتقال تطيبق المراسلات الفورية الشهير "واتسآب"، إن التقارير التى تزعم قيام متسلل باختراق نظامه، وباع ما يقرب من 500 مليون رقم هاتف لمستخدميه من 85 دول حول العالم لا أساس لها وبدون اي دليل.ونفى "واتسآب" إن كان أيا من بياناته قد تم تسريبها، وأكد متحدث باسم التطبيق أن "المزاعم المنشورة على موقع تستند إلى لقطات شاشة غير مؤكدة، ولا يوجد دليل على "تسريب بيانات" من "واتسآب".وأضاف المتحدث مؤكدا في تصريحات لموقع "WION" أن "القائمة المزعومة هي مجموعة من أرقام الهواتف، وليست معلومات مستخدم واتسآب".