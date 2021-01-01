إيلون ماسك يخوض حربًا مع «آبل»..بسبب الممارسات الاحتكارية..



إيلون ماسك إيلون ماسك

أعلن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، الحرب رسميًا على أكبر شركة تكنولوجيا، حيث اتهم "ماسك" شركة آبل بالرقابة والممارسات الاحتكارية في سلسلة تغريدات، زاعمًا أن الشركة "توقفت في الغالب" عن الإعلان على تويتر وتساءل عن ما إذا كانت شركة آبل ورئيسها التنفيذي تيم كوك "يكرهون حرية التعبير في أمريكا".



وكتب ماسك على تويتر، موضحًا سبب انتقاداته الأخيرة: "لقد هددت آبل أيضًا بحجب تويتر Twitter من متجر التطبيقات الخاص بها ، لكنها لم تخبرنا بالسبب".



كما تخلص ماسك من الرسوم البالغة 30? التي تحصل عليها Apple من معظم المبيعات من خلال متجر التطبيقات التابع للشركة، وغردت بصورة لإشارة طريق سريع مع خيارين: "ادفع 30?" أو "اذهب إلى الحرب"، مع اختيار سيارة الانتقال إلى مسار الحرب.

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وانتقدت العديد من الشركات الأصغر في السابق رسوم متجر تطبيقات Apple بنسبة 30?، وهو موضوع معركة قانونية مستمرة بين شركة Epic Games لصناعة ألعاب الفيديو "Fortnite" وشركة التكنولوجيا العملاقة.وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ايلون ماسك متجر تطبيقات Apple. حيث قال "ماسك" في مايو الماضي إن الرسوم البالغة 30? كانت "حرفياً أعلى بعشرة أضعاف مما ينبغي".ومع ذلك، أدت هجمات يوم الاثنين إلى تصعيد الخلاف بين ماسك وكوك، ولم يبتعد "ماسك" عن توجيه اللوم إلى أصحاب المليارات البارزين الآخرين، وغرد انتقادات لأمثال جيف بيزوس وبيل جيتس في الماضي.