إيلون ماسك يخوض حربًا مع «آبل»..بسبب الممارسات الاحتكارية..

أعلن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، الحرب رسميًا على أكبر شركة تكنولوجيا، حيث اتهم "ماسك" شركة آبل بالرقابة والممارسات الاحتكارية في سلسلة تغريدات، زاعمًا أن الشركة "توقفت في الغالب" عن الإعلان على تويتر وتساءل عن ما إذا كانت شركة آبل ورئيسها التنفيذي تيم كوك "يكرهون حرية التعبير في أمريكا".
وكتب ماسك على تويتر، موضحًا سبب انتقاداته الأخيرة: "لقد هددت آبل أيضًا بحجب تويتر Twitter من متجر التطبيقات الخاص بها ، لكنها لم تخبرنا بالسبب".
كما تخلص ماسك من الرسوم البالغة 30? التي تحصل عليها Apple من معظم المبيعات من خلال متجر التطبيقات التابع للشركة، وغردت بصورة لإشارة طريق سريع مع خيارين: "ادفع 30?" أو "اذهب إلى الحرب"، مع اختيار سيارة الانتقال إلى مسار الحرب.
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