تقنية جديدة لتوليد الطاقة من الثلج

ذكرت وسائل إعلام أن خبراء يابانيين تمكنوا من تطوير تقنية جديدة لتوليد الطاقة بالاعتماد على الثلوج.
وتبعا لوسائل الإعلام فإنه "وفي أوموري التي تعتبر واحدة من أكثر مدن اليابان تساقطا للثلوج ستبدأ في ديسمبر تجربة فريدة للحصول على الكهرباء بالاعتماد على الثلج".
وتشير وسائل الإعلام إلى "أن التقنية الجديدة لتوليد الطاقة ابتكرها كوجي إينوكي، الأستاذ في جامعة طوكيو للاتصالات، ووفقا للخبراء فإن هذه التقنية لن تقل كفاءة عن تقنية الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء".
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