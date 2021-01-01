تقنية جديدة لتوليد الطاقة من الثلج

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام أن خبراء يابانيين تمكنوا من تطوير تقنية جديدة لتوليد الطاقة بالاعتماد على الثلوج.

وتبعا لوسائل الإعلام فإنه "وفي أوموري التي تعتبر واحدة من أكثر مدن اليابان تساقطا للثلوج ستبدأ في ديسمبر تجربة فريدة للحصول على الكهرباء بالاعتماد على الثلج".

وتشير وسائل الإعلام إلى "أن التقنية الجديدة لتوليد الطاقة ابتكرها كوجي إينوكي، الأستاذ في جامعة طوكيو للاتصالات، ووفقا للخبراء فإن هذه التقنية لن تقل كفاءة عن تقنية الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء".

وتعتمد التقنية الجديدة على منظومة تضم حلقات مغلقة يدور السائل بداخلها، ويتم غمر قسم من أنابيب هذه الحلقات في خزان مملوء بالثلج، ويبقى قسم من الحلقات في الهواء، فيما يتم تسخين القسم الخارجي للمنظومة بواسطة الشمس، وبفضل فارق درجات الحرارة يخلق تأثير فيزيائي في المنظومة يؤدي إلى تدوير توربينات ستقوم بدورها بتوليد الكهرباء.

وفي حال نجاح التجربة فإن مصمم المنظومة الجديدة يخطط لاستخدام الثلج الذي يتم جمعه من الشوارع مستقبلا لاستعماله في منظومته الجديدة بدلا من رميه في البحر، كما يفترض أن يتم تطوير منظومة شبيهة تعتمد على حرارة الينابيع الساخنة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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