تختتم البورصة التعاملات بارتفاع المؤشرات وتربح 15.3 مليار جنيه

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اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها مدفوعة بعمليات شراء المتعاملين المصريين خلال تداولات مرتفعة وربح رأس المالي السوقي 15.3 مليار جنيه ليغلق عند 8680185 مليار جنيه .



وبلغ حجم تعاملات المصريين 88.01% من جملة تعاملات اليوم، كما بلغ حجم تعاملات العرب اليوم 3.74% بالمقارنة سجلت تعاملات الأجانب نسبة 8.25% من جملة التعاملات لتحل تعاملات الأجانب المرتبة الثانية من جملة تعاملات البورصة اليوم.



وصعد المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 13184 نقطة وصعد مؤشر إيجي أكس 50 بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة وارتع مؤشر إيجي اكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 15809 نقطة وارتفع مؤشر إيجي أكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 5422 نقطة .

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وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2591 نقطة وارتفع مؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 3744 نقطة.