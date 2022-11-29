تختتم البورصة التعاملات بارتفاع المؤشرات وتربح 15.3 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها مدفوعة بعمليات شراء المتعاملين المصريين خلال تداولات مرتفعة وربح رأس المالي السوقي 15.3 مليار جنيه ليغلق عند 8680185 مليار جنيه .
وبلغ حجم تعاملات المصريين 88.01% من جملة تعاملات اليوم، كما بلغ حجم تعاملات العرب اليوم 3.74% بالمقارنة سجلت تعاملات الأجانب نسبة 8.25% من جملة التعاملات لتحل تعاملات الأجانب المرتبة الثانية من جملة تعاملات البورصة اليوم.
وصعد المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 13184 نقطة وصعد مؤشر إيجي أكس 50 بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة وارتع مؤشر إيجي اكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 15809 نقطة وارتفع مؤشر إيجي أكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 5422 نقطة .
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