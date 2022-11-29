وزير الزراعة تسويق 300 الف قنطار قطن بأسعار مجزية



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية المشرف على معهد القطن حول اسعار قنطار القطن، اليوم الثلاثاء من خلال مزاد علني في بعض المحافظات للتداول على محصول القطن وجاءت الأسعار على النحو التالي: جيزة 94 ب 5050 جنيه و جيزة 97 ب 4900 جنيه و جيزة 96 ب 6100 جنيه وذلك في ضوء متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمنظومة تداول الاقطان.



وقال "عبدالعظيم" أنه تم تسويق 300 ألف قنطار من خلال المنظومة الجديدة لتداول الاقطان من جميع الاصناف وبأسعار مجزية وتسليمها لمراكز التجميع حيث تنافست أكثر من 20 شركة من شركات تجاره القطن علي الشراء مما ساعد علي ارتفاع الأسعار عن سعر فتح المزاد بحوالي 500 حنيه للقنطار

وسيتم بداية من الغد فتح مراكز التجميع لاستقبال باقي الاقطان بمحافظات البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية والشرقية ودمياط والمنوفية والغربية والإسماعلية وبورسعيد.



وفي سياق متصل كلف وزير الزراعة "عبد العظيم" بمتابعه عمليات التسويق للقطن وحل كل المشكلات التي تواجه التسويق لضمان حصول المزارع على أعلى الاسعار.