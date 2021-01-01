5 فوائد مذهلة لحليب جوز الهند..لصحة البشرة والشعر..



حليب جوز الهند حليب جوز الهند

حليب جوز الهند مستخلص من اللب المبشور لجوز الهند الناضج ، حيث يحتوي على قوام كريمي أبيض حليبي وحلاوة طبيعية، فهو معبأ بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب والخصائص المضادة للميكروبات، هذا المشروب الخالي من اللاكتوز ليس مفيدًا لصحتك فحسب، بل أيضًا لبشرتك وشعرك، كما أن محتواه العالي من الدهون يجعله مرطبًا للغاية لبشرتك وشعرك.



ووفقا لما ذكره موقع "newsbytesapp"، هناك بعض الفوائد الأخرى لحليب جوز الهند :



يرمم الشعر التالف والجاف

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غني بخصائص ترطيب ممتازة ، يمكن أن يساعد حليب جوز الهند على تهدئة فروة الرأس الجافة والحكة والمتهيجة واستعادة لمعان شعرك.تعمل العناصر الغذائية الموجودة فيه أيضًا على تعزيز نمو الشعر وتقوية بصيلات الشعر وتعالج الشعر التالف والهش، ويمكنك تدليك شعرك بلطف بحليب جوز الهند ثم لفه بمنشفة ساخنة لتغذية بشرتك.يفك تشابك الشعر ويلطفهيمكن استخدام حليب جوز الهند كمكيف رائع للشعر لترطيب وتنعيم بشرتك وجعلها ناعمة وسلسة وحريرية، كما أنه يساعد على فك تشابك شعرك بسهولة دون أي تكسر للشعر.اغسلي شعرك بالشامبو ثم ضعي حليب جوز الهند على خصلات شعرك كبلسم يترك على الشعر، وسيضيف ذلك حجمًا لشعرك ويجعله أقل دهنية.يرطب بشرتككما أنه غني بالخصائص المهدئة والأحماض الدهنية الطبيعية ، سيغذي حليب جوز الهند بشرتك ويعالج الجفاف والتهيج ويعزز بشرة متوهجة وصحية، ويُضاف حليب جوز الهند وماء الورد وبتلات الورد إلى الماء الدافئ ويخلط جيدًا، واستحم بهذا المزيج للحصول على بشرة ناعمة بشكل طبيعي.يمنع الشيخوخة المبكرةإذا كنت ترغب في الحفاظ على بشرة شابة وثابتة ، قم بدمج حليب جوز الهند في روتين العناية بالبشرة، فهو غني بفيتامين ج ، فهو يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد، كما أن الكميات العالية من النحاس الموجودة فيه تمنع التجاعيد والبقع العمرية وترهل الجلد.اطحن اللوز المنقوع طوال الليل للحصول على عجينة ناعمة. وأضيفي حليب جوز الهند ، واخلطي جيداً وضعيه على بشرتك. يغسل بعد 15 دقيقة.يعالج حروق الشمس وأمراض الجلد الأخرىحليب جوز الهند غني بخصائصه المضادة للالتهابات ويساعد على تهدئة حروق الشمس، ويقلل من الألم والاحمرار والتورم والالتهاب في المناطق المصابة عن طريق تبريد الجلد.كما أنه يعالج أمراض الجلد الجافة مثل الأكزيما والصدفية والتهاب الجلد ويرطب البشرة، ضع طبقة رقيقة من حليب جوز الهند على المناطق المصابة ليلاً أثناء النوم واغسلها في الصباح للحصول على نتائج إيجابية.يقشر بشرتك ويمنع ظهور حب الشبابواحد من أفضل المقشرات الطبيعية، البروتينات والدهون الصحية وفيتامين E الموجود في زيت جوز الهند يساعد في القضاء على خلايا الجلد الميتة ويجعل بشرتك ناعمة وناعمة ومشرقة، وتعمل الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة فيه كمنظف لطيف.مثالي للأشخاص ذوي البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب ، الدهون الموجودة في حليب جوز الهند لا تسد المسام وتساعد على منع حب الشباب.