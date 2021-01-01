وصلوا بحرا إلى إسبانيا..بطريقة أغرب من الخيال..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أنقذ خفر السواحل الإسباني 3 مهاجرين كانوا مختبئين على دفة ناقلة ضخمة وصلت إلى جزر الكناري هذا الأسبوع.

وتم العثور على الرجال الثلاثة على متن ناقلة للنفط ترفع علم مالطا، عندما وصلت إلى لاس بالماس، الإثنين، بعد رحلة استغرقت 11 يوما من لاغوس في نيجيريا، وفقا لموقع تتبع السفن "مارين ترافيك".

ونُقل الرجال إلى الميناء، وقالت وكالة الأنباء الإسبانية "إي إف إي" إنهم تلقوا العلاج في المستشفى.

في أكتوبر 2020، اختفى 4 أشخاص على دفة ناقلة نفط من لاغوس، واختبؤوا لمدة 10 أيام قبل أن تكتشفهم الشرطة أثناء وصول السفينة إلى لاس بالماس.

وزاد عدد المهاجرين الذين يعبرون من شمال إفريقيا إلى جزر الكناري بشكل كبير منذ عام 2019.

ونقلت "رويترز" عن بيانات إسبانية قولها إن الهجرة عن طريق البحر إلى الأرخبيل زادت بنسبة 51 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ، مقارنة بالعام الذي سبقه.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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