قد يكون تساقط الشعر علامة تحذيرية "خفية" لنقص فيتامين هام للجسم



تساقط الشعر تساقط الشعر

خلال الأشهر الباردة، يكافح الكثيرون للحصول على الكمية المطلوبة من فيتامين أشعة الشمس (D)، حيث أن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات صحية عديدة.



ويلعب فيتامين D دورا في عمليات مختلفة في الجسم، بدءا من بناء نظام مناعة صحي إلى الحفاظ على قوة العظام.



وبالنظر إلى أن نقص هذه المغذيات الأساسية يمكن أن يظهر في مختلف مناطق الجسم، قد يكون الشعر هدفا واضحا للتأثير السلبي لنقص فيتامين D.

قد يعجبك أيضا...

ووفقا للدكتورة ريانا ماكليمونت، رئيسة الطب العام في Livi، فإن تساقط الشعر هو أحد العلامات التحذيرية لنقص فيتامين D.ويتم استقلاب فيتامين D في الجلد عن طريق الخلايا الكيراتينية، التي تصف خلايا الجلد التي تعالج الكيراتين - وهو بروتين موجود في الشعر والأظافر والجلد.وعندما ينخفض ??فيتامين D في الجسم، تواجه الخلايا الكيراتينية في بصيلات الشعر مشكلة في تنظيم نمو الشعر وتساقطه.وبحثت دراسة علمية، نشرت في International Journal of Trichology، في الصلة بين نقص فيتامين D وتساقط الشعر عند النساء.وبالنظر إلى بيانات 45 امرأة فقدن شعرهن، قيّمت الدراسة نفس العدد من النساء الأصحاء المتوافقين في العمر، والساعات التي يقضينها تحت ضوء الشمس في اليوم، ومؤشر كتلة الجسم، للمقارنة.وأكدت اختبارات الدم أن المستويات المنخفضة من فيتامين D3 كانت مرتبطة في الواقع بتساقط الشعر.وجنبا إلى جنب مع تساقط الشعر، تكشف عيادة كليفلاند عن الأعراض المنذرة الأخرى لنقص فيتامين D، بما في ذلك:- التعب- آلام العظام- ضعف العضلات- آلام العضلات- تشنجات العضلات- تغيرات في المزاج- الكآبةوالخبر السار هو أن تساقط الشعر الناجم عن نقص فيتامين D يمكن علاجه عادة.وقالت الدكتورة ماكليمونت إنه لحسن الحظ، من السهل نسبيا الحفاظ على مستويات جيدة من فيتامين D بفضل المكملات الغذائية.وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، يجب على البالغين والأطفال فوق سن الرابعة أن يحصلوا على 10 ميكروغرام من فيتامين D يوميا خلال أشهر الشتاء.وتتوفر المكملات في جميع الصيدليات تقريبا وبجرعات مختلفة. و"بالنسبة لنقص فيتامين D الخفيف، فقد يكون كافيا تناول 10 ميكروغرام في اليوم. وقد تتطلب حالات النقص الشديدة جرعات أعلى من فيتامين D - ولكن يجب استشارة تحدث الصيدلي أو الطبيب العام دائما إذا لم تكن متأكدا من الجرعة المناسبة لك".وإذا كنت ترغب في زيادة مستويات فيتامين الشمس من خلال النظام الغذائي، توصي الطبيبة بهذه الأطعمة:- الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والسردين- اللحم الأحمر- الكبد- صفار البيض- الأطعمة المدعمة مثل حبوب الإفطار- المكملات الغذائية