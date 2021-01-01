طريقه عمل زيت الزيتون المنكه بالأعشاب



زيت الزيتون المنكه بالأعشاب زيت الزيتون المنكه بالأعشاب

مكونات الزيت المنكه



نصف كوب من أوراق الريحان الطازجة.



ربع كوب من زيت الزيتون.

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ملعقة كبيرة من الماء.فصان من الثوم.نصف ملعقة صغيرة من الملح.ثمن ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر المطحون.طريقة التحضيروضع المكونات في محضر الطعاميوضع الريحان والماء والثوم والملح والفلفل في محضر الطعام.خلط المكوناتتخلط المكونات جيداً، ثم يضاف الزيت وتخلط مرة أخرى حتى يتكون مزيج ناعم.تقديم وتبريد الزيت المنكهيقدم الزيت المنكه فوراً أو يوضع بالثلاجة لحين الاستخدام.