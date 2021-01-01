طريقه عمل زيت الزيتون المنكه بالأعشاب

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زيت الزيتون المنكه بالأعشاب

مكونات الزيت المنكه

نصف كوب من أوراق الريحان الطازجة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الماء.

فصان من الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثمن ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر المطحون.
طريقة التحضير

وضع المكونات في محضر الطعام

يوضع الريحان والماء والثوم والملح والفلفل في محضر الطعام.

خلط المكونات

تخلط المكونات جيداً، ثم يضاف الزيت وتخلط مرة أخرى حتى يتكون مزيج ناعم.

تقديم وتبريد الزيت المنكه

يقدم الزيت المنكه فوراً أو يوضع بالثلاجة لحين الاستخدام.

المصدر: الصباح العربى

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