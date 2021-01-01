اقتحام مبني الكابيتول .. الحكم بالسجن لجندي بالجيش الأمريكي

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اقتحام مبني الكابيتول


‏حكم على جندي احتياط من مشاة البحرية الأمريكية بالسجن لمدة 14 يومًا متقطعًا في قضية اقتحم مبنى الكابيتول خلال أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير الماضي‏.، وفقًا لموقع أكسيوس.

‏وحكم على ماركوس بانايوتو (30 عاما) بالمراقبة لمدة 36 شهرًا وأمر بدفع غرامة قدرها 1500 دولار و500 دولار كتعويض.‏

‏وألقي القبض على بانايوتو في ديسمبر الماضي وأقر في أغسطس بأنه مذنب في استعراض أو تظاهر أو اعتصام في مبنى الكابيتول.‏

‏واعتذر الجندي الأمريكي، الذي ارتدى ‏‏شعار "اجعل السياسيين يخافون مرة أخرى" خلال اقتحام مبنى الكابيتول، لقاض اتحادي وقال إنه اجتاح الغوغاء في ذلك اليوم وأنه "تابع الحشد"، وفقا لصحيفة‏‏ فيلادلفيا إنكوايرر‏‏.‏

‏وفي رسالة إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية دابني فريدريش، كتب بانايوتو: "أعلم أن الأمر قد يبدو متعبا ومبتذلا، لكنني اعتقدت حقا أنني أتبع توجيهات الرئيس ترامب".‏

وقد ألقي القبض على نحو 900 شخص لارتكابهم جرائم تتعلق باختراق مبنى الكابيتول، واتهم أكثر من 275 شخصا بالاعتداء على إنفاذ القانون أو عرقلته، وفقا لـ وزارة العدل الأمريكية.‏

المصدر: موقع أكسيوس الأمريكي

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