اقتحام مبني الكابيتول .. الحكم بالسجن لجندي بالجيش الأمريكي



اقتحام مبني الكابيتول اقتحام مبني الكابيتول



‏حكم على جندي احتياط من مشاة البحرية الأمريكية بالسجن لمدة 14 يومًا متقطعًا في قضية اقتحم مبنى الكابيتول خلال أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير الماضي‏.، وفقًا لموقع أكسيوس.



‏وحكم على ماركوس بانايوتو (30 عاما) بالمراقبة لمدة 36 شهرًا وأمر بدفع غرامة قدرها 1500 دولار و500 دولار كتعويض.‏



‏وألقي القبض على بانايوتو في ديسمبر الماضي وأقر في أغسطس بأنه مذنب في استعراض أو تظاهر أو اعتصام في مبنى الكابيتول.‏

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‏واعتذر الجندي الأمريكي، الذي ارتدى ‏‏شعار "اجعل السياسيين يخافون مرة أخرى" خلال اقتحام مبنى الكابيتول، لقاض اتحادي وقال إنه اجتاح الغوغاء في ذلك اليوم وأنه "تابع الحشد"، وفقا لصحيفة‏‏ فيلادلفيا إنكوايرر‏‏.‏‏وفي رسالة إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية دابني فريدريش، كتب بانايوتو: "أعلم أن الأمر قد يبدو متعبا ومبتذلا، لكنني اعتقدت حقا أنني أتبع توجيهات الرئيس ترامب".‏وقد ألقي القبض على نحو 900 شخص لارتكابهم جرائم تتعلق باختراق مبنى الكابيتول، واتهم أكثر من 275 شخصا بالاعتداء على إنفاذ القانون أو عرقلته، وفقا لـ وزارة العدل الأمريكية.‏