اقتحام مبني الكابيتول .. الحكم بالسجن لجندي بالجيش الأمريكي

حكم على جندي احتياط من مشاة البحرية الأمريكية بالسجن لمدة 14 يومًا متقطعًا في قضية اقتحم مبنى الكابيتول خلال أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير الماضي.، وفقًا لموقع أكسيوس.
وحكم على ماركوس بانايوتو (30 عاما) بالمراقبة لمدة 36 شهرًا وأمر بدفع غرامة قدرها 1500 دولار و500 دولار كتعويض.
وألقي القبض على بانايوتو في ديسمبر الماضي وأقر في أغسطس بأنه مذنب في استعراض أو تظاهر أو اعتصام في مبنى الكابيتول.
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