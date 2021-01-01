7 فوائد لعصير القرع الزجاجي



عصير القرع الزجاجي عصير القرع الزجاجي

تعتبر الخضروات الخضراء كنزًا للصحة، تحتوي الخضار على كل تلك العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية لتحسين أداء الجسم أحد هذه الخضروات المفيدة هو القرع الزجاجي وهو مفيد جدًا للصحة في الواقع ، هو مصدر قوة لجميع العناصر الغذائية.





كثير من الأشخاص لا يحبون أكل زجاجة القرع الكاري إذا كنت تعرف فوائدها ، فبالتأكيد لا يمكنك العيش دون تناولها هذه الخضار الخضراء اللذيذة وسهلة الهضم لها العديد من الفوائد الصحية. له تأثير تبريد على الجسم ومفيد أيضًا في التحكم في ضغط الدم.





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كشف موقع هيلثي عن الفوائد الصحية لاستهلاك خضروات القرع بانتظام وكيف يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي.مفيد في التحكم في ضغط الدموفقًا لـ دكتور Diksha خبير التغذية ، فإن كل هذه العناصر الغذائية المغذية موجودة في زجاجة القرع ، والتي تساعد في التحكم في ضغط الدم. إذا كنت تعاني من هذه المشكلة فعليك تناول الخضار بانتظام أو شرب عصيرها.فوائد شرب زجاجة عصير القرع مفيد للشعر والبشرةيمكن أن تتعامل نبات القرع هذا ليس فقط مع المشاكل الصحية ولكن أيضًا مع المشاكل المتعلقة بالجمال. يمكن أن يساعد استهلاكه المنتظم في التخلص من الشعر الرمادي وحتى التجاعيد يساعد وضع عصير القرع على فروة الرأس في التخلص من الصلع والشيب المبكر للشعر.يزيل الأوساخ المتراكمة في الجسميعمل عصير القرع كمطهر طبيعي ويزيل السموم من الجسم. هذا يعني أنه إذا كانت أعضائك الداخلية لا تعمل بشكل صحيح ، فعليك استهلاكها.يعالج أمراض الجهاز التنفسيزجاجة القرع هي منشط للقلب ومدر للبول إنه بارد بطبيعته. كما أنه يستخدم لعلاج الآلام والقرحة والحمى واضطرابات الجهاز التنفسي حيث يوازن فاتا وبيتا.طريقة صنع زجاجة عصير القرع2 زجاجة متوسطة القرع مقشرة ومنزوعة البذور ومفرومة1 ملعقة كبيرة كمون15 إلى 20 ورقة نعناع2 إلى 3 ملاعق كبيرة عصير ليمونملح حسب ذوقك (ليس ضغط الدم ومرضى القلب).اصنع العصير بهذه الطريقةيُضاف القرع الزجاجي والزنجبيل وأوراق النعناع والملح وبذور الكمون في الخلاط.بعد ذلك يضاف كوب من الماء ويخلط لمدة 3-4 دقائق.يضاف عصير الليمون والملح ويخلط جيدا.صفي العصير وشربه يوميا في الصباح الباكر.ضعه بمخيلتكإذا كان لديك أي مشكلة تتعلق بالمعدة أو الأمعاء ، فلا يجب أن تشرب عصير القرع الخام. أفضل طريقة للقيام بذلك هي غليه أولاً. يصعب على بعض الناس هضم العصير الخام ، لذا فإن زجاجة القرع المسلوقة هي الأفضل.