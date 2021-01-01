علي جمعة يرد .. حكم ترك إذاعة القرآن مفتوحة دون الاستماع إليها

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صورة الخبر: الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤال يقول “البعض يترك إذاعة القرآن الكريم تعمل حتى ولو لم يستمع لها أحد فهل يصح هذا؟”.

وأجاب الدكتور علي جمعة، بأننا درجنا على هذا ولم يعترض عليه أحد، حتى غير المسلمين يقولون بأن هذا الكلام فيه طاقة إيجابية وأن هناك سكينة وفيه كلام رباني أفضل من كلام الشياطين.

وأشار إلى أنه بدون شك فهذا جائز ولا حرج فيه، فهذا شعار ورمز من شعارات الإسلام كالأذان عند كل صلاة.

حكم سماع القرآن أثناء العمل

وقال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه إذا قام بعض المسلمين بتشغيل شرائط القرآن أثناء عملهم وانشغالهم بهذا العمل فلا مانع شرعًا من ذلك.

وأضاف علي جمعة، أنه يجوز الاستماع للقرآن أثناء العمل ، بشرط ألا يتعمدوا الانصراف عن الاستماع أو صرف المستمعين عن الاستماع إليه.

واستشهد« جمعة» فى فتواه بقول الحق - تبارك وتعالى-: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»، [لأعراف: 204].

المصدر: elbalad

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