علي جمعة يرد .. حكم ترك إذاعة القرآن مفتوحة دون الاستماع إليها

ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤال يقول “البعض يترك إذاعة القرآن الكريم تعمل حتى ولو لم يستمع لها أحد فهل يصح هذا؟”.
وأجاب الدكتور علي جمعة، بأننا درجنا على هذا ولم يعترض عليه أحد، حتى غير المسلمين يقولون بأن هذا الكلام فيه طاقة إيجابية وأن هناك سكينة وفيه كلام رباني أفضل من كلام الشياطين.
وأشار إلى أنه بدون شك فهذا جائز ولا حرج فيه، فهذا شعار ورمز من شعارات الإسلام كالأذان عند كل صلاة.
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