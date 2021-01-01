بشأن الاستمارة 104 .. توجيهات هامة من حقوق القاهرة لطلاب الفرقة النهائية



كلية الحقوق جامعة القاهرة كلية الحقوق جامعة القاهرة



أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن خطوات تقديم استمارة (104) لطلاب الفرقة الرابعة .



و اشارت كلية الحقوق جامعة إلى الخطوات التى يجب على الطالب اتباعها وهى :



اولا : الدخول على موقع التحصيل الالكتروني لكلية الحقوق جامعة القاهرة على الرابط التالي

‏https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

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اختيار شئون الطلاب ثم اختيار طلب دخول الامتحان واستكمال البيانات ثم الدفع بالكود الذي سيظهر بالنهايةثانيا: تجهيز صور واضحة لأصول المستندات التالية على الموبايل او جهاز الكمبيوتر:1- صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء (سيتم 2- 2- وضعها على شهادة التخرج)3- صورة بطاقة الرقم القومي4- صورة شهادة الميلاد5- صورة إيصال سداد فوريثالثا: إعادة تسمية جميع الصور وجعلها بنفس الرقم القومي الخاص بالطالب.رابعا: الدخول على الرابط التالي‏https://forms.gle/VPbTFLMjxePvzwo48وادخال البيانات المطلوبة ورفع الصور التي تم اعدادها كل في الحقل المعد له ثم الضغط على ارسالكما نوهت كلية الحقوق ، على أن الصورة المقدمة من الطالب هي الصورة التي سيتم وضعها على شهادة التخرج الخاصة بالطالب لذا وجب ان تستوفي الشروط المبينة حتى لا يتم رفضهاالبيانات وصور المستندات التي سيتم تقديمها يكون الطالب مسئولا عنها وعن صحتها مسئولية شخصية دون ادنى مسئولية على الكلية لذا وجب اتخاذ الدقة والحرص اثناء ملئ البيانات