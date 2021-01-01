بشأن الاستمارة 104 .. توجيهات هامة من حقوق القاهرة لطلاب الفرقة النهائية

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صورة الخبر: كلية الحقوق جامعة القاهرة
كلية الحقوق جامعة القاهرة


أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن خطوات تقديم استمارة (104) لطلاب الفرقة الرابعة .

و اشارت كلية الحقوق جامعة إلى الخطوات التى يجب على الطالب اتباعها وهى :

اولا : الدخول على موقع التحصيل الالكتروني لكلية الحقوق جامعة القاهرة على الرابط التالي
‏https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

اختيار شئون الطلاب ثم اختيار طلب دخول الامتحان واستكمال البيانات ثم الدفع بالكود الذي سيظهر بالنهاية

ثانيا: تجهيز صور واضحة لأصول المستندات التالية على الموبايل او جهاز الكمبيوتر:
1- صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء (سيتم 2- 2- وضعها على شهادة التخرج)
3- صورة بطاقة الرقم القومي
4- صورة شهادة الميلاد
5- صورة إيصال سداد فوري

ثالثا: إعادة تسمية جميع الصور وجعلها بنفس الرقم القومي الخاص بالطالب.

رابعا: الدخول على الرابط التالي
‏https://forms.gle/VPbTFLMjxePvzwo48
وادخال البيانات المطلوبة ورفع الصور التي تم اعدادها كل في الحقل المعد له ثم الضغط على ارسال

كما نوهت كلية الحقوق ، على أن الصورة المقدمة من الطالب هي الصورة التي سيتم وضعها على شهادة التخرج الخاصة بالطالب لذا وجب ان تستوفي الشروط المبينة حتى لا يتم رفضها
البيانات وصور المستندات التي سيتم تقديمها يكون الطالب مسئولا عنها وعن صحتها مسئولية شخصية دون ادنى مسئولية على الكلية لذا وجب اتخاذ الدقة والحرص اثناء ملئ البيانات

المصدر: elbalad

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