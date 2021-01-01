ضحية حادث تسبب فيه نجل دبلوماسي .. والدته توجه رسالة للسيسي

كشفت والدة الشاب محمد ضياء الذي توفي في حادث مروع في أشهر شوارع منطقة المعادي في مصر ، عن تفاصيل الواقعة.
وقالت والدة الشاب في فيديو نشره موقع "مصر تايمز" المصري، إن نجلها تعرض للدهس من شاب متهور، حيث قام بخبطه بالسيارة لحظة مروره في الشارع بعد شراء بعض الأغراض.
وناشدت والدة الشاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لاسترجاع حق نجلها وذلك بعد إخلاء سبيل الشاب على ذمة القضية، موضحة أن رغبة نجلها كانت دخول كلية الشرطة وأن ينال الشهادة، ولكنه نالها عبثا.
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