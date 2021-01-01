كأس العالم 2022 l قناة مفتوحة تذيع مباراة إنجلترا وويلز .. أعرفها



إنجلترا وويلز إنجلترا وويلز



يواجه منتخب إنجلترا نظيره ويلز، اليوم، الثلاثاء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم 2022.







موعد مباراة إنجلترا وويلز والقنوات الناقلة:

قد يعجبك أيضا...

تقام مباراة إنجلترا وويلز في تمام السادسة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max، و beIN Sports 1 FR، و Alkass EXTRA TWO HD.إنجلترا ضد ويلز:يحتاج منتخب إنجلترا إلى الفوز على ويلز في مباراة اليوم، للتأهل إلى دور الـ 16، كما سيصعد منتخب الأسود الثلاثة في حال التعادل أيضا، لكنه قد يفقد صدارة المجموعة.وكان منتخب إنجلترا فاز على إيران بستة أهداف مقابل هدفين في الجولة الافتتاحية، ثم تعادل مع الولايات المتحدة الأمريكية بدون أهداف.على الجانب الآخر، لا يوجد أمام منتخب ويلز بديل سوى الفوز على إنجلترا، ثم انتظار نتيجة مباراة إيران وأمريكا، لحسم المتأهلين من المجموعة الثانية.ويلتقي ضمن منافسات المجموعة ذاتها منتخب إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء.ويحتل منتخب إنجلترا صدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2022 برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب إيران وصيفا بـ 3 نقاط، وأمريكا ثالثا بنقطتين، وويلز رابعا بنقطة وحيدة.تردد القنوات الناقلة لمباراة انجلترا وويلزالتردد Nilsat 7W 11054H27500التردد Badr Sat 26E 11566H27500وكانت شبكة بي إن سبورتس، أعلنت قبل انطلاق بطولة كأس العالم، أنها ستنقل 22 مباراة من بطولة كأس العالم “مجانا”، والتي من بينها اليوم مباراة قطر وهولندا.كما أعلنت قناة الهوية الموجودة على النايل سات، إذاعة جميع مباريات كأس العالم قطر 2022، مجانا، حيث جاء تردها كالآتي:قناة SD تردد قناة 11095 H 27500قناة تحت اسم ALHAWYAH TV