مؤشر لأمراض خطيرة .. احترس برودة الأطراف



برودة الأطراف برودة الأطراف



يعانى الكثير من الأشخاص من برودة الأطراف فى الشتاء ولكن البعض يعانى من برودة زائدة عن الآخرين أو برودة الأطراف فى أوقات مختلفة من العام.



ووفقا لموقع "إكسبريس"، قالت الدكتورة سارة بروير، إن برودة اليدين والقدمين يمكن أن تكون مرتبطة بعدد من المشاكل الصحية المؤلمة الشائعة، وهى: الدوالي وأمراض الشرايين الطرفية ومرض رينود.



أما موقع “mayoclinic ” فقد حدد مجموعة أخرى من الأمراض التى تسبب برودة الأطراف ، وهى:

قد يعجبك أيضا...

الأنيميافقر الدم هو حالة لا يحتوي فيها الدم على ما يكفي من كرات الدم الحمراء السليمة لحمل كمية الأكسجين الكافية إلى أنسجة الجسم. ويسبب الضعف والارهابق وفقدان التركيز وبرودة الأطرافمرض بورجرمرضًا نادرًا يحدث للشرايين والأوردة الموجودة في الذراعين أو الساقين وتلتهب وتنتفخ الأوعية الدموية وتحدث برودة الأطراف، وقد تُسَد بالجلطات الدموية نتيجة الإصابة بداء بورجر.داء السكرييشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم وزيادة معدلاته فى الدم تسبب مضاعفات خطيرة مثل ضعف النظر والقدم السكري وبرودة الأطرافالذئبةيحدث مرض الذئبة عند مهاجمة جهاز المناعة أنسجة الجسم وأعضائه ( ويمكن أن يصيب الالتهاب الناتج عن مرض الذئبة العديد من أجهزة الجسم المختلفة، بما في ذلك المفاصل والجلد والكلى وكرات الدم والدماغ والقلب والرئتين مما يتسبب فى برودة الأطراف.مرض رينوديُصيب داء رينو بعض المناطق في الجسم ويحدث برودة الأطراف والشعور بالخدر وفي حالة انخفاض درجات الحرارة أو التوتر ويؤدى إلى تضيق الشرايين الصغيرة التي تمد الجلد بالدم؛ ما يحد من تدفق الدم إلى المناطق المصابةتصلب الجلدتصلب الجلد هو مجموعة من الأمراض النادرة التي تسبب صلابة الجلد واشتداده ،وقد يسبب مشكلات في الأوعية الدموية والأعضاء الداخلية والقناة الهضمية، وليس له علاج نهائي ولكن بعض الادوية تحسن حالة المريض