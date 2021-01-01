5 أعراض خفية لسرطان الغدة الدرقية



سرطان الغدة الدرقية سرطان الغدة الدرقية

يحدث سرطان الغدة الدرقية في الغدة الدرقية الصغيرة على شكل فراشة الموجودة في الرقبة، تعمل هذه الغدة على إدارة الهرمونات في الجسم بسبب معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والوزن تظل في مستواها الطبيعي إلى جانب ذلك، فإنه يعمل أيضًا على التحكم في عملية التمثيل الغذائي، في مثل هذه الحالة ، أي نوع من الاضطراب في هذه الغدة يمكن أن يعرض حياتك للخطر.



وتحدثت إحدى الناجيات من سرطان الغدة الدرقية عن الأعراض الأولية والتي كانت تتجاهلها لفترة طويلة، ومع ذلك ، بسبب العلاج في الوقت المناسب، فإن كريستينا بخير تمامًا لكن يجب أن تكون حذرًا، إذا كنت تقوم أيضًا بإجراء أي نوع من التغيير كالمعتاد، فاستشر الطبيب على الفور.



أخبرت إحدى الناجيات من سرطان الغدة الدرقية أنها كانت تتجاهل الأعراض

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كانت كريستينا ماكنايت امرأة شابة تتمتع بصحة جيدة قبل الإصابة بالسرطان. مع عدم وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الغدة الدرقية ، كانت تبلغ من العمر 27 عامًا عندما اكتشفت أنها مصابة بسرطان الغدة الدرقية. في مقطع فيديو تمت مشاركته على Facebook ، تشكر كريستينا زوجها ، ماثيو ماكنايت ، على اعترافه بتجاهل أعراضها لأسابيع. بعد الكثير من الإقناع ، قررت كريستينا استشارة الطبيب.لاحظت كريستينا هذه الأعراض في المرحلة الأولى من سرطان الغدة الدرقيةالأول-ضباب الدماغجلد جافتساقط الشعرارتباكإعياءتظهر هذه العلامات في سرطان الغدة الدرقيةوفقًا لمايو كلينك ، من الشائع جدًا ألا تظهر الأعراض في المراحل المبكرة من سرطان الغدة الدرقية. ولكن مع تقدم سرطان الغدة الدرقية ، يمكن رؤية بعض هذه التغييرات.نتوء في الرقبةتصلب الرقبةبحة في الصوتصعوبة في البلعتورم الغدد الليمفاوية في الرقبةآلام الرقبة والحلقكيف يتم تشخيص سرطان الغدة الدرقية؟ليس من الضروري أن يرى الجميع نفس الأعراض في سرطان الغدة الدرقية. كما أنه ليس من الضروري أن تعني الأعراض المرتبطة بسرطان الغدة الدرقية السرطان نفسه. في مثل هذه الحالة ، من المهم أن تستمر في إجراء فحوصات منتظمة. قد يقترح طبيبك إجراء الموجات فوق الصوتية للتأكد من سرطان الغدة الدرقية.هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقيةينتشر سرطان الغدة الدرقية بين النساء أكثر من الرجال. يعتقد الخبراء أن هذا قد يكون بسبب علاقته بهرمون الاستروجين. يزيد التعرض للإشعاع أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية. بصرف النظر عن هذا ، فإن هذا المرض وراثي أيضًا. تشمل أنواع سرطان الغدة الدرقية الجينية سرطان الغدة الدرقية النخاعي وسرطان الغدة الدرقية الحليمي.