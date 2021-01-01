تخلصي من تكيس المبايض نهائيا بدون أدوية

إذا كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض يمكنك تضمين بعض الفواكه في نظامك الغذائي خاصة وإن معدل إصابة النساء بمتلازمة تكيس المبايض ينذر بالخطر لأن حوالي 70 في المائة من النساء يعانين من متلازمة تكيس المبايض والتي يمكن أن تؤثر على مستويات الأنسولين في الجسم.
ووفقا لموقع timesofindia فإن الارتفاع في إفراز الأنسولين يمكن أن يؤدي لمشاكل في نسب السكر بالجسم، وبالتالي ، يصبح من المهم للغاية تناول هذه الفواكه ذات المؤشر “الجلايسيمي المنخفض”. وتضم قائمة هذه الفواكه مايلي:
التفاح
يتميز التفاح بمؤشر جلايسيمي منخفض وهو رائع للتحكم في مقاومة الأنسولين كما يمكنك إقران التفاح مع زبدة الجوز المفضلة لديك لتناول وجبة خفيفة تمنحك الشبع أو تناول تفاحة واحدة متوسطة الحجم في اليوم".
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