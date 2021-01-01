تخلصي من تكيس المبايض نهائيا بدون أدوية



تخلصي من تكيس المبايض تخلصي من تكيس المبايض

إذا كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض يمكنك تضمين بعض الفواكه في نظامك الغذائي خاصة وإن معدل إصابة النساء بمتلازمة تكيس المبايض ينذر بالخطر لأن حوالي 70 في المائة من النساء يعانين من متلازمة تكيس المبايض والتي يمكن أن تؤثر على مستويات الأنسولين في الجسم.



ووفقا لموقع timesofindia فإن الارتفاع في إفراز الأنسولين يمكن أن يؤدي لمشاكل في نسب السكر بالجسم، وبالتالي ، يصبح من المهم للغاية تناول هذه الفواكه ذات المؤشر “الجلايسيمي المنخفض”. وتضم قائمة هذه الفواكه مايلي:



التفاح

يتميز التفاح بمؤشر جلايسيمي منخفض وهو رائع للتحكم في مقاومة الأنسولين كما يمكنك إقران التفاح مع زبدة الجوز المفضلة لديك لتناول وجبة خفيفة تمنحك الشبع أو تناول تفاحة واحدة متوسطة الحجم في اليوم".

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البرتقالإنها ثمار حمضيات تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، كما يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومحتوى الألياف يضمن عدم ارتفاع مستويات السكر في الدم وامتصاص السكر في الدم تدريجيًا.الكيوييحتوى الكيوي على فيتامين C وفيتامين E ومحتوى البوتاسيوم ويمكن دمجها في نظامك الغذائي كوجبة خفيفة في منتصف النهار.الخوخ و البرقوقكل من هذه الثمار لها خصائص مضادة للالتهابات و يعد الخوخ خيارًا رائعًا لعمل حلويات منخفضة السعرات الحرارية ويمكنك تناول الفاكهة بالزبادي اليوناني كوجبة خفيفة في المساء."العنبالعنب ليس مليئًا بالألياف والفيتامينات فحسب ، بل يحتوي أيضًا على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة. يمكن أن يساعدك كوب واحد من العنب على الشعور بالشبعالبابايافي شكلها الخام أو الناضج ، تعتبر البابايا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة ويمكن أن تساعد في تقليل أعراض متلازمة تكيس المبايض بخصائصها المضادة للالتهابات.