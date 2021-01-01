هل تناول رقائق الذرة الكورن فليكس صحي؟ .. تفاصيل



الكورن فليكس الكورن فليكس



رقائق الذرة هي نوع من حبوب الإفطار المصنوعة من الذرة المحمصة وتعد هذه الحبوب والجاهزة للأكل وجبة فطور سهلة ومغذية أيضًا.



يحتوي كوب واحد (25 جم) من رقائق الذرة على حوالي 89 سعرًا حراريًا ، و 21 جرامًا من الكربوهيدرات ، و 182 مجم من الصوديوم. غني بحمض الفوليك (الفولات أو فيتامين ب 9) الضروري لتكوين خلايا الدم.



فوائد رقائق الذرة

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أما عن تناول رقائق الذرة على مائدة الإفطار فلها فوائد عديدة. تتضمن بعض فوائد تناول رقائق الذرة ما يلي:1. فقدان الوزنتضمين الأطعمة الصحيحة في نظامك الغذائي اليومي أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، وتعد رقائق الذرة هي أحد هذه الأطعمة التي ليست سهلة وسريعة التحضير والأكل فحسب ، بل يمكن أن تساعدك أيضًا على خسارة بعض الوزن الزائد.2. صحة القلبيمكن للأطعمة قليلة الدسم أن تبقي معدتك ممتلئة وتقلل من الحاجة إلى تلبية آلام الجوع المتكررة. رقائق الذرة منخفضة الدهون وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول الكلية في الجسم، تزيد مستويات الكوليسترول المرتفعة من خطر الإصابة بأمراض القلب.لذلك، تعتبر رقائق الذرة خيارًا أفضل من الأطعمة الدهنية الأخرى عندما يتعلق الأمر بصحة قلبك.3. صحة الرئةتحتوي الذرة على كاروتينويد يسمى بيتا كريبتوكسانثين، ويحتوي هذا المركب على خصائص قوية مضادة للأكسدة تفيد صحتك العامة. قد يساعد المحتوى المضاد للأكسدة في رقائق الذرة في تحسين أداء رئتيك.تعد مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن والبروتينات والكربوهيدرات والألياف الغذائية وحمض الفوليك وهو هو أهم معدن لتكوين الخلايا الجديدة وخاصة أثناء الحمل كما أنه فعال في تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان (مثل السرطانات التي تصيب القولون). غالبًا ما يتم تناول رقائق الذرة مع الحليب، ما يزيد من محتوى البروتين في وجبتك.