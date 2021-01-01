حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

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في مفاجأة للجميع، كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق وجود مفاوضات بين النادي الأهلي ونجم وسط ملعب الزمالك إمام عاشور.



ولم يستطع طارق السيد الذي حل ضيفًا على برنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، إخفاء وجود مفاوضات بين إمام عاشور والنادي الأهلي، قائلًا: فيه كلام عن تفاوض الأهلي مع إمام عاشور، والكلام ده حقيقي 100 %".



هل وقع إمام عاشور للأهلي ؟

طارق السيد استدرك تصريحاته قائلًا: "لكن اللاعب لم يوقع رسميا للنادي الأهلي؟، لم يحدث حتى الآن"، مداعبًا مقدم البرنامج: “لو عندك انت معلومة قولها”.

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وتدخل محمد عمارة في الحوار الذي انكشف من خلاله وجود مفاوضات متقدمة بين إمام عاشور والأهلي، حيث سأله مهيب عبد الهادي: أنا قولت حاجة ؟ ليجيب عمارة ضاحكًا: “لا ماقولتش حاجة على الهوا .. لكن قبل الهوا قولت إن إمام عاشور وقع رسميًا للأهلي”.وبين تمويه مهيب عبد الهادي ونفي طارق السيد بات موقف إمام عاشور مبهمًا ما بين التجديد للزمالك أو التوقيع للأهلي.متى ينتهي عقد إمام عاشور ؟كشف الإعلامي محمد شبانة في وقت سابق عن تفاصيل عقد إمام عاشور مع الزمالك، حيث أكد أنه حصل على نسخة من عقد إمام عاشور مع الزمالك، وهو عقد تم إبرامه في عهد الكابتن حسين لبيب، وتم تعديله في أكتوبر الماضي.ووفقًا لما كشفه شبانة، يحصل إمام عاشور في الموسم الواحد بالضرائب على 10 ملايين و750 ألفًا و385 جنيهًا، وهو عقد مدته 4 سنوات، وينتهي عام 2025 .هل يحتاج الأهلي لـ إمام عاشور ؟المتتبع لمستوى إمام عاشور وطريقة اللعب التي يتميز بها سيعرف أن النادي الأهلي يحتاج في الوقت الحالي إلى لاعب في مركز 8 بإمكانيات إمام عاشور حيث لا يمتلك في هذا المركز سوى عمرو السولية إذا اعتبرنا أن ديانج يلعب وسط مدافع وليس هجومي.ويتميز إمام عاشور بقوة التسديد والتلاحمات البدنية فضلًا عن صغر سنه، في الوقت الذي يحتاج فيه الأهلي لخيارات كثيرة مع كثرة المنافسات التي يخوضها الفريق الأحمر.تمسك بالزمالك يا عاشوروعلى الرغم من ذلك وجه محمد عمارة نصيحته لإمام عاشور عبر الهواء قائلًا: “لازم تتمسك بنادي الزمالك حتى أخر لحظة، وتكون حريص على الاستمرار مع الزمالك لانك من أفضل 4 لاعبين في الفريق”.واختتم عمارة، تصريحاته قائلًا: “لو النادي الأهلي قدم عرضا لـ إمام عاشور، هو لديه حرية الاختيار، هل يكمل مع الزمالك؟ هل يتفاوض مع الأهلي؟ هذه حرية شخصية”.