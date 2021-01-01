سؤال في أذهان البعض .. كيف تحب نفسك ؟



كيف تحب نفسك ؟ كيف تحب نفسك ؟

كيف تحب نفسك .. سؤال ربما يجول في أذهان البعض منا ويحاولون إيجاد إجابة منطقية وعلمية تفدهم في استكشاف شخصياتهم واكتساب المزيد من الثقة في أنفسهم.



ولكي تصل إلى هذه الإجابة، هناك 10 خطوات حتى تتمكن من حب نفسك واكتساب الثقة فيها وذلك بحسب النصائح التي يقدمها موقع "healthline" المتخصص في التنمية البشرية والعلوم النفسية.



1. توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين

خلقنا الله، لنكون قادرين على المنافسة ، لذا فإن مقارنة أنفسنا بالآخرين أمر طبيعي، لكن هذا الأمر يمكن أن يكون خطر على أنفسنا، فليس هناك فائدة من مقارنة نفسك بأي شخص آخر على هذا الكوكب.

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بدلا من ذلك ، ركز على نفسك ورحلتك، حيث سيساعدك هذا الأمر لتحول طاقتك بشكل ايجابي ، كما سينتابك شعور بالحرية.2. لا تقلق بشأن آراء الآخرينفي نفس السياق، لا تقلق بشأن ما يفكر فيه المجتمع أو يتوقعه منك، لا يمكنك أن تجعل الجميع سعداء، لذا فإن هذا مضيعة للوقت ولن يؤدي إلا إلى إبطائك في رحلتك لتكون في أفضل حالاتك.3. اسمح لنفسك بارتكاب الأخطاءيُقال لنا مرارًا وتكرارًا منذ الصغر "لا يوجد أحد مثالي ، الجميع يرتكب أخطاء، لكن كلما تقدمت في العمر ، زاد الضغط الذي تشعر به .فامنح نفسك فرصة ولا تجلد ذاتك ارتكب الأخطاء حتى تتعلم منها و تنمي فكرك وتفكيرك، و تقبل ماضيك.واعلم انك تتغير باستمرار وتنمو من ما كنت عليه ذات يوم إلى ما أنت عليه اليوم وما ستكون عليه في المستقبل.لذا ، انسَ هذا الصوت في رأسك الذي يقول أنك بحاجة إلى أن تكون مثاليًا، ارتكب أخطاء و ستتعلم منها دروس ستكتسبك أمور لا تقدر بثمن.4. تذكر أن قيمتك لا تكمن في شكل جسمكهناك أشياء كثيرة في العالم تريد صرف انتباهك عن هذه الحقيقة القوية التي تتمثل في أن قيمتك لا تكمن في شكل جسدك.اعلم انك ذو قيمة لأنك أنت وليس بسبب جسدك، لذا ، ارتدي ما يجعلك تشعر بالرضا سواء ان كان غالي او رخيص ، ارتدِ ما يجعلك تشعر بالثقة والراحة والسعادة.5. لا تخف من التخلي عن العلاقات السامةلا يتحمل الجميع المسؤولية عن الطاقة التي يضعونها في العالم، إذا كان هناك شخص ما يجلب السمية إلى حياتك ولن يتحمل المسؤولية عنها ، فقد يعني ذلك أنك بحاجة إلى الابتعاد عنه.لا تخف من القيام بذلك، على الرغم من أن هذا الأمر قد يكون مؤلم.تذكر أنه لابد أن تحمي طاقتك، عبر إبعاد نفسك عن المواقف أو رفقة الأشخاص الذين يستنزفونك.6. واجه مخاوفكالشعور بالخوف أمر طبيعي وإنساني، فلا ترفض مخاوفك افهمها، يمكن أن يساعد هذا الامر الصحي حقًا في تحسين صحتك العقلية.يمكن ان يساعدك ايضاً في استجواب وتقييم مخاوفك على اكتساب الوضوح وكشف المشكلات في حياتك التي كانت تسبب لك القلق، وهذا بدوره يمكن أن يساعد في تخفيف بعض من قلقك.7. ثق بنفسك لاتخاذ قرارات جيدة لنفسكغالبًا ما نشك في أنفسنا وقدرتنا على فعل الصواب ، في حين أننا في معظم الأوقات نعرف في قلوبنا ما هو الأفضل.تذكر أن مشاعرك صحيحة، أنت لا تفقد الاتصال بالواقع، أنت تعرف نفسك أفضل من أي شخص آخر ، لذا كن أفضل مدافع عنك.8. اغتنم كل فرصة تعرضها الحياة أو ابتكرها بنفسكلن يكون التوقيت مثاليًا أبدًا لتلك الخطوة الكبيرة التالية في حياتك، لكن هذا لا ينبغي أن يمنعك من الوصول إلى أهدافك وأحلامك، بدلاً من ذلك ، اغتنم اللحظة لأنها قد لا تعود أبدًا.9. ضع نفسك في المقام الأوليمكن للمرأة ، على وجه الخصوص ، أن يعتاد على وضع الآخرين في المرتبة الأولى، إلا أنه لا ينبغي أن يكون عادة تستهلك صحتك العقلية أو العاطفية من اجل الاخرين.جد الوقت للفك عن نفسك، ولا تضع نفسك في ضغطًا شديدًا، فسواء كنت تقضي اليوم في السرير أو في الهواء الطلق في الطبيعة ، ابحث عن ما يساعدك في تخفيف الضغط وتخصيص الوقت لذلك.10. كن لطيفا مع نفسكالعالم مليء بالكلمات القاسية والنقد لا تضع نفسك في هذا الإطار، تحدث بلطف مع نفسك ، ولا تطلق اللوم على نفسك. احتفل بنفسك. احتفال بنفسك ، وليس فقط بعيد ميلادك عيش حياتك بالطريقة التي تحبها وترضيك.