أحذر .. مشروبات تبدو صحية لكنها تحمل كمية سكريات كبيرة



عصير تفاح عصير تفاح



من عصير التفاح والبرتقال إلى القهوة ، هناك العديد من المشروبات التي يتناولها البعض وهي مليئة أيضًا بالسكريات وقد لا تكون صحية في رحلة إنقاص الوزن إليك أبرز تلك المشروبات وفقا لموقع timesofindia



1-عصير تفاح

هذا العصير في الواقع غير صحي تمامًا وذلك بسبب ارتفاع نسبة السكر والسعرات الحرارية مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بدلاً من فقدان الوزن.



2-عصير البرتقال

عصير البرتقال ، مثل عصير التفاح ، عادة ما يكون غير صحي للغاية أيضًا. وعادة ما يكون فقط 5-10 في المائة، بالإضافة الى إلى ذلك ، هناك الكثير من شراب الذرة عالي الفركتوز .

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3-السموثييمكن أن يكون العصير صحيًا جدًا ، لكن معظم العصائر المعبأة مسبقًا الموجودة في متجر البقالة ليست كذلك. فيبدو أن المشروب صحي للغاية إلا أنه يحتوي أيضًا على الكثير من السكر. يمكن أن يحتوي عصير واحد على كمية من السكر .4-القهوةتعد القهوة غير الصحية عند البحث عن مشروبات إنقاص الوزن تحتوي أفخم الأصناف أحيانًا على 560 سعرًا حراريًا و 14 جرامًا من الدهون المشبعة و 80 جرامًا من السكرإذا كنت تتناول القهوة مع الكريمة المخفوقة كل يوم ، يمكنك بسهولة أن تكتسب نصف كيلو في أسبوع. إذا كنت لا تزال ترغب في شرب القهوة ، فإن القهوة السوداء هي دائمًا الخيار الأكثر صحة.5- المشروبات الغازيةتحتوي الصودا على الكثير من السكر تحتوي علبة الصودا المتوسطة على حوالي 12 ملعقة صغيرة من السكر وحوالي 130 سعرة حراري