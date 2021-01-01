كأس العالم 2022 l هولندا والسنغال إلى دور الـ16



منتخبا هولندا والسنغال منتخبا هولندا والسنغال

نجح منتخبا هولندا والسنغال بالتأهل لدور الـ16 في مونديال 2022، بعد انتصارهما على قطر والإكوادور، على التوالي، في ختام منافسات المجموعة الأولى.



السنغال 2-1 الإكوادور



الملعب: استاد خليفة الدولي

المدينة: الدوحة

الدور الأول

المجموعة الأولى

الحكم: الفرنسي كليمان توربين

الأهداف: السنغال: إسماعيلا سار (44) خاليدو كوليبالي (70). الإكوادور: مويزس سايسيدو (68).

خطف المنتخب السنغالي بطاقة التأهل لمونديال 2022، بعد انتصار مقنع على الإكوادور بنتيجة 2-1، في المباراة الختامية للمجموعة الأولى.

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وشهدت المباراة المثيرة سيطرة سنغالية منذ بدايتها، حتى سجل إسماعيلا سار هدفا من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.وبعد أن عادت الإكوادور بهدف مويزس سايسيدو، لم تتأخر السنغال كثيرا بهدف في الدقيقة 70، عن طريق القائد خاليدو كوليبالي، بعد دقيقتين من هدف الإكوادور.وبهذا الانتصار تأهلت السنغال بالمركز الثاني عن المجموعة الأولى، خلف هولندا، لتقابل متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16، الذي سيحدد لاحقا الثلاثاء.حسم المنتخب الهولندي صدارة المجموعة الأولى، بعد أن حقق انتصارا متوقعا على صاحب الأرض، المنتخب القطري، بنتيجة 2-0.وبعد بداية جيدة للمنتخب القطري، استعادت "الطواحين الهولندية" السيطرة على اللقاء، وسجل أحد نجوم البطولة كودي غاكبو الهدف الأول من تسديدة في الدقيقة 26.وعادت هولندا لتضيف الهدف الثاني، عن طريق نجم برشلونة فرينكي دي يونغ، في الدقيقة 49، بعد ارتباك دفاعي قطري لكرة عائدة من حارس المرمى.وبهذه الصدارة، ستواجه هولندا صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، التي سيحدد ترتيبها النهائي بعد مباريات مساء الثلاثاء.الترتيب النهائي للمجموعة الأولى في مونديال 2022:1-هولندا (7 نقاط)2- السنغال (6 نقاط)3- الإكوادور (4 نقاط)4- قطر (بلا نقاط)