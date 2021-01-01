الرئاسة التركية تتحدث عن زيارة أردوغان لمصر والسيسي لتركيا



زيارة أردوغان لمصر والسيسي لتركيا زيارة أردوغان لمصر والسيسي لتركيا

أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن احتمال عقد لقاء قمة تركية مصرية في الفترة القادمة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان و عبد الفتاح السيسي.



وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية أنه من الممكن أن تتجدد اللقاءات التركية المصرية بالفترة المقبلة، وقد يلتقي وزيرا الخارجية التركي والمصري، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن أي زيارة ستكون أولا، زيارة أردوغان لمصر أم السيسي لتركيا.



وتابع: "قبل هذا الأمر يجب تجهيز الكثير من التحضيرات وتجهيز الأسس، وخلال 3 أو 4 أشهر، من الممكن أن نتخّذ خطوات محدّدة عملية مهمة بالعلاقة مع مصر، وإن حدث التقارب مع مصر، فهذا لا يعني بأن التقارب مع سورية سيحدث غدا".

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي "سعيد للغاية" إثر لقائهما في قطر.