الكشف عن أكبر قضية فساد من نوعها في مصر



قضية فساد تمويني قضية فساد تمويني

كشف موقع "القاهرة 24" تفاصيل جديدة حول أكبر قضية فساد تمويني في مصر، واستيلاء أمينة مخزن على 60 مليون جنيه شهريا.



وأفاد موقع "القاهرة 24" نقلا عن مصادر مطلعة داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه عرض على "وزير التموين علي المصيلحي أمس الأحد مذكرة مقدمة من تجار وأصحاب منافذ جمعيتي بمركز ومدينة شربين، يتهمون السيدة "س. س. ل"، ونجلها "م. ط" الذي يعمل مراجع حسابات بنفس الفرع وأمين الفرع م. ع، وجميعهم يعمل بفرع جملة زيت وسكر شربين التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، بتهمة سرقة 60 مليون جنيه شهريا من أموال الدعم التمويني".



وبحسب "القاهرة 24"، فقد قرر وزير التموين تحويل المذكرة برمتها إلى الجهات المختصة داخل الوزارة، لاتخاذ اللازم ضد المذكورة لبيان صدقها من عدمه، حيث تتلخص المخالفات في هذه الوقائع، بقيام المدعوة "س. س" بإدارة الفرع على الرغم من أنها ليس لها أي صفة في فرع جملة شربين وليست أمينة عهدة أو مديرة فرع، أنها توقع فعليًا في فرع طلخا وكذلك بالنسبة لابنها "م. ط" الذي يعمل بنفس الفرع، وبالنسبة لـ"م.ع" والذي ليس له وجود بالفعل داخل الفرع.

قد يعجبك أيضا...

وأضافت المذكرة أن "المدعوة "س. س" تعمل منذ سنوات هي وابنها المدعو "م. ط" بنفس الفرع بالرغم من حركة التنقلات بالفرع لأن المتحكم بالفرع "س. س"، دائم إجراء تنقلات بين موظفي ومديري وأمناء العهد للفروع بمحافظة الدقهلية، فما هو السبب في ذلك؟ وهل يتم النقل للموظفين على الورق فقط؟" وفق ما نقل الموقع.كما أفادت المذكرة بأن "المذكورة وابنها المذكور يعملان بنفس الفرع، وهو ما يتعارض مع القانون الذي يحظر عمل الأقارب حتى الدرجة الرابعة في الوحدات الحكومية التي بها معاملات مالية أو عهد"، بحسب الموقع.