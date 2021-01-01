الكشف عن أكبر قضية فساد من نوعها في مصر

كشف موقع "القاهرة 24" تفاصيل جديدة حول أكبر قضية فساد تمويني في مصر، واستيلاء أمينة مخزن على 60 مليون جنيه شهريا.
وأفاد موقع "القاهرة 24" نقلا عن مصادر مطلعة داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه عرض على "وزير التموين علي المصيلحي أمس الأحد مذكرة مقدمة من تجار وأصحاب منافذ جمعيتي بمركز ومدينة شربين، يتهمون السيدة "س. س. ل"، ونجلها "م. ط" الذي يعمل مراجع حسابات بنفس الفرع وأمين الفرع م. ع، وجميعهم يعمل بفرع جملة زيت وسكر شربين التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، بتهمة سرقة 60 مليون جنيه شهريا من أموال الدعم التمويني".
وبحسب "القاهرة 24"، فقد قرر وزير التموين تحويل المذكرة برمتها إلى الجهات المختصة داخل الوزارة، لاتخاذ اللازم ضد المذكورة لبيان صدقها من عدمه، حيث تتلخص المخالفات في هذه الوقائع، بقيام المدعوة "س. س" بإدارة الفرع على الرغم من أنها ليس لها أي صفة في فرع جملة شربين وليست أمينة عهدة أو مديرة فرع، أنها توقع فعليًا في فرع طلخا وكذلك بالنسبة لابنها "م. ط" الذي يعمل بنفس الفرع، وبالنسبة لـ"م.ع" والذي ليس له وجود بالفعل داخل الفرع.
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