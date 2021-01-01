من هاتف أسير أوكراني تظهر تعاطي القوات الأوكرانية للمخدرات

أكدت صور ومقاطع فيديو تم العثور عليها في هاتف أحد الأسرى من القوات الأوكرانية، التقارير التي تحدثت عن تعاطي عناصر الجيش الأوكراني للمخدرات، كما أظهرت وجود مدربين أمريكيين.
وبحسب هذه الفيديوهات والتقارير السابقة فإن الجيش الأوكراني يستخدم بكثافة المخدرات أثناء مشاركته في الأعمال القتالية على الجبهة.
وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو التي عثر عليها في هاتف الجندي الأوكراني الأسير، فلاديمير ماسيوك، وجود خبراء عسكريين أمريكيين برفقة كتائب من الجيش الأوكراني.
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