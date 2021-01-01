تعرف علي سبب إلغاء "محادثات القاهرة" النووية بين روسيا وأميركا

اتهمت موسكو الولايات المتحدة، الثلاثاء، بتبني نهج سام مناهض لروسيا، وقالت إن هذا هو ما دفعها إلى تأجيل المحادثات بشأن الأسلحة النووية مع المسؤولين الأميركيين في القاهرة هذا الأسبوع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: عبر تليغرام: "في جميع المجالات، نلاحظ أعلى مستوى من السمية والعداء من واشنطن".
وأضافت: "في إطار الحرب الشاملة التي شنت ضدنا على عدة أصعدة، فإن كل خطوة أميركية تقريبا تجاه روسيا تنبع من رغبة في إلحاق الضرر ببلدنا حيثما أمكن ذلك".
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