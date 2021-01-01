تعرف علي سبب إلغاء "محادثات القاهرة" النووية بين روسيا وأميركا

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اتهمت موسكو الولايات المتحدة، الثلاثاء، بتبني نهج سام مناهض لروسيا، وقالت إن هذا هو ما دفعها إلى تأجيل المحادثات بشأن الأسلحة النووية مع المسؤولين الأميركيين في القاهرة هذا الأسبوع.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: عبر تليغرام: "في جميع المجالات، نلاحظ أعلى مستوى من السمية والعداء من واشنطن".



وأضافت: "في إطار الحرب الشاملة التي شنت ضدنا على عدة أصعدة، فإن كل خطوة أميركية تقريبا تجاه روسيا تنبع من رغبة في إلحاق الضرر ببلدنا حيثما أمكن ذلك".

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وأعلنت وزارة الخارجية الروسية وسفارة الولايات المتحدة، الإثنين، أن محادثات نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة، التي كان من المقرر أن تنعقد هذا الأسبوع أُجلت.وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في العاصمة المصرية القاهرة من 29 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر لمناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية، التي عُلقت في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.وقلل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، من التوقعات بحدوث انفراجة، على الرغم من أن المحادثات كانت علامة على أن الجانبين يرغبان على الأقل في استمرار الحوار، في وقت بلغت فيه العلاقات أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.