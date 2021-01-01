هاتف شبابي قادم من سامسونج بسعر رخيص|اعرف المواصفات

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صورة الخبر: سامسونج
سامسونج

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة، مع تصميم شبابي أنيق، وعدد من المواصفات الجبارة، مع إضافة ترقيات كبيرة وتقنيات مميزة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف الجديد في بداية العام المقبل، وقد يتم إطلاقه بالتزامن مع Galaxy S23 .

وبحسب تقرير من Android Police فإن هاتف سامسونج القادم سيحمل اسم Galaxy A34 ، وسيحصل على تغيير كبير في التصميم، كما سيشبه تصميم هواتف Galaxy S23، حيث تظهر عروض CAD أنه قد لا تتمكن العين غير المدربة من التفريق بين A34 و S23 ما لم تكن تعرف ما الذي تبحث عنه.

وللوهلة الأولى ، ستلاحظ أن هاتف Galaxy A34 يبدو مشابهًا تمامًا للهواتف الذكية Galaxy S23 من زوايا متعددة مع بعض الاختلافات الطفيفة، كما سيضم الهاتف بطارية سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C ، وفتحة لبطاقة SIM.

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy A34، بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، بدقة +1080 بكسل ، وجودة +FHD مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية قوية للشاشة مع مقاومة للمياه والغبار بتصنيف IP67.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A34 كاميرا خلفي ثلاثية، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل ، مع أخرى بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا مخصصة لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مع ميزة HDR، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل .

المصدر: صدى البلد

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