ميزات لا تعرفها في أندرويد 13 تغير تجربة هاتفك



أندرويد 13 أندرويد 13

يعد نظام التشغيل Android 13 أندرويد 13 الذي أطلقته شركة جوجل لعدد كبير من هواتف أندرويد الذكية، واحدا من أفضل التحديثات على الإطلاق، حيث يضم عددا من تحسينات الأداء والميزات الجديدة مثل الدعم الأصلي لـ Bluetooth LE Audio ودعم اللغة لكل تطبيق، والكثير من ميزات الخصوصية.



وبحسب موقع Indian Express فإن هناك ميزات مهمة في أندرويد 13 يجب أن يفعلها مستخدمي هواتف أندرويد الذكية للحصول على أفضل تجربة ممكنة عند استخدام هواتفهم، ونستعرضها فيما يلي :



تغيير اللغة للتطبيقات المختارة

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ويتيح أندرويد 13 القدرة على تعيين تفضيلات اللغة لكل تطبيق ، مما يتيح للمستخدمين تبديل تطبيق معين إلى لغتهم المفضلة، وإذا كنت ترغب في تعيين تفضيلات اللغة لكل تطبيق ، فانتقل إلى صفحة "الإعدادات" ، وانقر على "النظام" ، وانتقل إلى القائمة الفرعية "اللغة والإدخال" وستجد خيارًا لتعيين “لغات التطبيق”، ثم انقر فوق التطبيق الذي تريد تغيير اللغة وتعيين لغتك المفضلة.تبديل الوضع بيد واحدة من الإعدادات السريعةوعلى الرغم من أن الوضع بيد واحدة كان متاحًا بالفعل في أندرويد 12، فإنه كان يجب عليك البحث في إعدادات الهاتف لتفعيله، ولكن مع أندرويد 13 ، أضافت جوجل القدرة على تبديل الوضع بيد واحدة، ولتمكين الميزة، ما عليك سوى سحب قائمة الإعدادات السريعة من أعلى الشاشة، وبمجرد الانتهاء من ذلك ، اسحب مرة أخرى ، وسترى رمزًا يشبه القلم الرصاص يتيح لك تعديل الإعدادات السريعة، ثم قم بالتمرير لأسفل وستجد في النهاية قطعة تسمى وضع "بيد واحدة"، اضغط عليها بشكل مطول وستتمكن من وضعها في مربع الإعدادات السريعة.استخدم رموز QR دون تشغيل أي تطبيقيقدم أندرويد 13 إعدادات سريعة تتيح لك مسح رموز QR بسرعة دون الحاجة إلى تشغيل أي تطبيق، وتعد إضافة مربع الإعدادات السريعة أمرًا سهلاً، من خلال السحب لأسفل إلى قائمة مربعات الإعدادات السريعة من أعلى الشاشة ، ثم السحب لأسفل مرة أخرى وسترى أيقونة تشبه القلم الرصاص تتيح لك تحرير التخطيط، ثم البحث عن مربع "Scan QR code" ، واضغط عليه لفترة طويلة وستتمكن من تحريكه، ثم اسحبه إلى قائمة مربعات الإعدادات السريعة.تحقق من التطبيقات النشطة في الخلفيةوإذا كنت تعاني من استنزاف البطارية على هاتفك أو تريد فقط معرفة التطبيقات التي تستهلك الطاقة في الخلفية، فيمكن التحقق بسهولة من التطبيقات التي تعمل في الخلفية، وللتحقق من ذلك ، اسحب لأسفل مرتين من شريط الإشعارات ، وبجانب اختصار تطبيق الإعدادات ، ستجد نصًا يقول "تطبيقات X نشطة". يوضح لك اختصار التطبيقات النشطة مقدار الوقت الذي تم فيه تشغيل التطبيقات في الخلفية كما يتيح لك منعهم.