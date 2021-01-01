أسعار Realme Watch 3 Pro و Realme Buds Air 3S في أوروبا قبل الإطلاق

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صورة الخبر: Realme
Realme

قبل شهرين، أطلقت Realme لأول مرة ساعة Realme Watch 3 Pro وسماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds Air 3S في السوق الهندية. تبلغ تكلفة الساعة الذكية 4999 روبية، في حين أن سماعات الأذن تكلف 2499 روبية.

لم تطلق الشركة هذه الأجهزة بعد في السوق الأوروبية، ومع ذلك، ظهرت الشائعات تفيد بأن هذا سيحدث قريبًا. قبل الإطلاق، كشف تقرير Appuals الجديد عن أسعار هذه الأجهزة في أوروبا، ووفقًا للتقرير، فإن سعر Realme Watch 3 Pro و Realme Buds Air 3S سيكون 89.99 يورو و 49.99 يورو على التوالي.

من المتوقع إطلاق الأجهزة في ديسمبر في أوروبا. وسيتم تقديم سماعات Buds Air 3S باللونين الأسود والأبيض، في حين ستتوفر Watch 3 Pro باللونين الأسود والرمادي. ستأتي الأجهزة بنفس الميزات والمواصفات تمامًا مثل الإصدار الهندي.

المصدر: بوابه المتميز

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