تستعد موتورولا لإطلاق Moto X40 في ديسمبر برقاقة Snapdragon 8 Gen 2



Moto X40 Moto X40

تتنافس الشركات لإطلاق الإصدارات الأولى المميزة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 في الأسواق، وموتورولا أيضاً تخطط لإطلاق إصدارها الخاص Moto X40 في ديسمبر المقبل.



قدمت شركة Vivo مؤخراً هاتف Vivo X90 Pro Plus، وهو أول الإصدارات المميزة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 في الأسواق، كما تخطط كلاً من شاومي و iQOO أيضاً لإطلاق الإصدارات المميزة بمعالج كوالكوم الجديد.



ويعد هاتف Moto X40 أول الإصدارات المرتقبة من موتورولا بمعالج 8 Gen 2، حيث تخطط الشركة للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار في شهر ديسمبر.

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ولقد أكد على هذه التفاصيل “Chen Jin” المدير العام لشركة لينوفو، حيث شارك بعض التفاصيل حول هذا الإصدار عبر منصة Weibo، حيث يأتي الهاتف بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يعلن عنه رسمياً في النصف الأول من شهر ديسمبر.من جانب أخر كشف “Chen Jin” عن آداء هاتف Moto X40 في AnTuTu، حيث سجل الهاتف مع معالج Snapdragon 8 Gen 2 عدد 1312901 نقطة.كما تشير بعض التقارير إلى أن الهاتف يأتي بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وتصميم منحني للشاشة في الإتجاهات الأربعة، أيضاً تدعم الشاشة جودة عرض FHD+، وعمق ألوان 10بت، وتضم الشاشة تقنية إستشعار البصمة.أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 18 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بواجهة MY UI 5.0 ونظام تشغيل Android 13.وتشير التسريبات إلى أن Moto X40 يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 68W، وفي إعدادات الكاميرة تدعم موتورولا الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 60 ميجا بيكسل.