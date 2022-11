رصد Galaxy S23 وGalaxy S23 Plus في قاعدة بيانات FCC

Galaxy S23 Plus Galaxy S23 Plus

تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم في بداية شهر فبراير للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S23، ولقد رصد هاتفي Galaxy S23 وGalaxy S23 Plus في قاعدة بيانات FCC.



تنطلق سلسلة Galaxy S23 للأسواق العالمية في الأسبوع الأول من شهر فبراير، ومن المقرر أن يكون الحدث الأول الذي يعقد بحضور المستخدمين والقنوات الإعلامية.



ومن المقرر أن تدعم سامسونج هاتف Galaxy S23 Ultra وهو أعلى إصدار من السلسلة بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، كما تنطلق السلسلة بنموذج من معالج Snapdragon 8 Gen 2 يتميز بسرعة أعلى.

قد يعجبك أيضا...

ولقد رصد اليوم هاتفين Galaxy S23 وS23 Plus في قاعدة بيانات FCC إستعداداً للإعلان المرتقب في شهر فبراير من العام المقبل، أيضاً ظهر هاتف Galaxy S23 بنموذج رقم SM-S911B، بينما سجل هاتف S23 Plus بنموذج رقم SM-S916B، حيث يدعم الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.من جانب أخر يضم هاتف Galaxy S23 بطارية بنموذج رقم EB-BS912ABY وقدرة 3785 mAh أو التي ستنطلق بقدرة 3900 mAh.ويأتي إصدار Plus ببطارية بنموذج رقم EB-BS916ABY بقدرة 4565 mAh، والتي ستنطلق بقدرة قياسية 4700 mAh، كما تؤكد التسريبات على دعم الهاتفين برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.أيضاً توضخ الصور ثلاثية الأبعاد أن هذه الإصدارات لن تأتي بتغيير كبير في التصميم عن الإصدارات السابقة، إلا أن التصميم الجديد يتميز بإنحناء بسيط ليدعم المستخدمين في حمل الهاتف بكفاءة أعلى.ويأتي هاتف S23 Plus بحجم شاشة 6.6 إنش، بينما يضم الإصدار الرئيسي شاشة بحجم 6.1 إنش، ويدعم الهاتفين جودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120Hz.كما تضم إعدادات الكاميرة الخلفية في هذه الإصدارات مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto لتكبير بصري حتى 3 مرات.