ظاهرة «اوميجا» سراب غروب الشمس

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

علماء يرصدون شروق الشمس على شكل الحرف اليوناني أوميجا (?) وسط صفاء الجو من العوالق والرطوبة والغبار.

ووفقا لعلماء الفلك ، من الظواهر الجوية البصرية التي يمكن مشاهدتها بسهولة ظاهرة " اوميجا " الأغريقي الذي تصنعه الشمس عند غروبها وهو نوع من السراب.

وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون مياه البحر أكثر دفئاً من الهواء، فيسخن الماء طبقة الهواء السفلى الملامسة له، مما ينتج فرقاً في درجة الحرارة بين الماء والهواء، فتتشكل طبقة تشبه السراب تعطي الشمس شكل حرف أوميجا.

تظهر الشمس في شكل حرف اوميجا الأغريقي ويستمر بعد ذلك الاندماج حتى في النهاية يبقى جزء من قرص الشمس وفي بعض الأحيان يحدث وميض أخضر عندما يتبقى جزء بسيط من أعلى قرص الشمس قبل أن تختفي بالكامل تحت الأفق، هذه مجرد خدعة بصرية نوع من "السراب".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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