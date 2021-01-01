ظاهرة «اوميجا» سراب غروب الشمس

علماء يرصدون شروق الشمس على شكل الحرف اليوناني أوميجا (?) وسط صفاء الجو من العوالق والرطوبة والغبار.
ووفقا لعلماء الفلك ، من الظواهر الجوية البصرية التي يمكن مشاهدتها بسهولة ظاهرة " اوميجا " الأغريقي الذي تصنعه الشمس عند غروبها وهو نوع من السراب.
وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون مياه البحر أكثر دفئاً من الهواء، فيسخن الماء طبقة الهواء السفلى الملامسة له، مما ينتج فرقاً في درجة الحرارة بين الماء والهواء، فتتشكل طبقة تشبه السراب تعطي الشمس شكل حرف أوميجا.
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