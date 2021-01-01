واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة..انتظرها ملايين المستخدمين ..

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يستعد تطبيق واتساب WhatsApp المملوك لشركة «ميتا» الأمريكية، لطرح ميزة «Message Yourself» التي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل إلى أنفسهم، بعد معاناة استمرت سنوات من استخدام التطبيق، عند إرسال الرسائل المهمّة، أو إرسال رسائل لا تريد لأحد الاطلاع عليها، أو لتذكير نفسك بها في الوقت الملائم.



تطبيق واتساب أعلن عن إطلاق ميزة المراسلة الجديدة «Message Yourself» أو «إرسال رسائل لنفسك»، حيث ستصل إلى جميع مستخدمي هواتف أندرويد وآيفون في الأسابيع المقبلة.



عند إتاحة ميزة «Message Yourself» سيرى المستخدمون جهة الاتصال الخاصة بهم أعلى قائمة جهات الاتصال على واتساب، عندما يقومون بإنشاء محادثة جديدة، حيث سيؤدي النقر فوق جهة الاتصال هذه إلى نقلهم إلى شاشة الدردشة، والتي يمكنهم استخدامها لإرسال رسائل إلى أنفسهم، وفقا لـ TechCrunch. .

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ويمكن للمستخدمين أيضًا تثبيت رسائل الدردشة الذاتية الخاصة بهم في أعلى قائمة المحادثات، في حال إذا لم يرغبوا في البحث عنها في وسط قائمة الدردشات المزدحمة، والتي تضم عددًا كبيرًا من المحادثات.كانت الميزة مطلبًا جماهيريًا من مستخدمي واتساب الذين يتخطى عددهم 2 مليار مستخدم عالميًا، حيث يقدم تليجرام ميزة مشابهة تسمى الرسائل المحفوظة تتيح للمستخدمين وضع إشارة مرجعية على أي رسائل مهمّة، بالإضافة إلى حفظ ملاحظاتهم التي يمكن الوصول إليها في المستقبل، كما يحتوي تطبيق سيجنال على هذه الميزة منذ فترة طويلة.