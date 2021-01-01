واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة..انتظرها ملايين المستخدمين ..

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة..انتظرها ملايين المستخدمين ..

صورة الخبر: واتساب
واتساب

يستعد تطبيق واتساب WhatsApp المملوك لشركة «ميتا» الأمريكية، لطرح ميزة «Message Yourself» التي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل إلى أنفسهم، بعد معاناة استمرت سنوات من استخدام التطبيق، عند إرسال الرسائل المهمّة، أو إرسال رسائل لا تريد لأحد الاطلاع عليها، أو لتذكير نفسك بها في الوقت الملائم.

تطبيق واتساب أعلن عن إطلاق ميزة المراسلة الجديدة «Message Yourself» أو «إرسال رسائل لنفسك»، حيث ستصل إلى جميع مستخدمي هواتف أندرويد وآيفون في الأسابيع المقبلة.

عند إتاحة ميزة «Message Yourself» سيرى المستخدمون جهة الاتصال الخاصة بهم أعلى قائمة جهات الاتصال على واتساب، عندما يقومون بإنشاء محادثة جديدة، حيث سيؤدي النقر فوق جهة الاتصال هذه إلى نقلهم إلى شاشة الدردشة، والتي يمكنهم استخدامها لإرسال رسائل إلى أنفسهم، وفقا لـ TechCrunch. .

ويمكن للمستخدمين أيضًا تثبيت رسائل الدردشة الذاتية الخاصة بهم في أعلى قائمة المحادثات، في حال إذا لم يرغبوا في البحث عنها في وسط قائمة الدردشات المزدحمة، والتي تضم عددًا كبيرًا من المحادثات.

كانت الميزة مطلبًا جماهيريًا من مستخدمي واتساب الذين يتخطى عددهم 2 مليار مستخدم عالميًا، حيث يقدم تليجرام ميزة مشابهة تسمى الرسائل المحفوظة تتيح للمستخدمين وضع إشارة مرجعية على أي رسائل مهمّة، بالإضافة إلى حفظ ملاحظاتهم التي يمكن الوصول إليها في المستقبل، كما يحتوي تطبيق سيجنال على هذه الميزة منذ فترة طويلة.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة..انتظرها ملايين المستخدمين ..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31573

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager