واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة..انتظرها ملايين المستخدمين ..

يستعد تطبيق واتساب WhatsApp المملوك لشركة «ميتا» الأمريكية، لطرح ميزة «Message Yourself» التي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل إلى أنفسهم، بعد معاناة استمرت سنوات من استخدام التطبيق، عند إرسال الرسائل المهمّة، أو إرسال رسائل لا تريد لأحد الاطلاع عليها، أو لتذكير نفسك بها في الوقت الملائم.
تطبيق واتساب أعلن عن إطلاق ميزة المراسلة الجديدة «Message Yourself» أو «إرسال رسائل لنفسك»، حيث ستصل إلى جميع مستخدمي هواتف أندرويد وآيفون في الأسابيع المقبلة.
عند إتاحة ميزة «Message Yourself» سيرى المستخدمون جهة الاتصال الخاصة بهم أعلى قائمة جهات الاتصال على واتساب، عندما يقومون بإنشاء محادثة جديدة، حيث سيؤدي النقر فوق جهة الاتصال هذه إلى نقلهم إلى شاشة الدردشة، والتي يمكنهم استخدامها لإرسال رسائل إلى أنفسهم، وفقا لـ TechCrunch. .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!