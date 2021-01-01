تتعهد جوجل بإصلاح ثغرة أمنية فى الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد



جوجل جوجل

خلال الأسبوع الماضي ظهرت العديد من التقارير التى تشير إلى أن مجموعة من الهواتف الذكية من شركات مصنعة مختلفة تحمل ثغرات أمنية يمكن أن يستغلها المتسللون، لكن وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، أكدت جوجل الآن أنها تعمل على إصلاح لحل المشكلة. وأبرز فريق Google Project Zero الأمني، مؤخرًا أن الهواتف الذكية التي تأتي مع وحدة معالجة الرسوميات Arm’s Mali كانت في خطر، وكشف الفريق أنه تم العثور على الثغرات الأمنية لأول مرة في يونيو، ومن جانبها قام Arm بإصلاحها بعد شهر، ويمكن أن تسمح مشكلة الأمان للمهاجمين بالوصول الكامل إلى الهاتف الذكي للمستخدم والحصول على بياناتهم. وفقًا لتقرير 9to5Google، أصدر فريقي أندرويد و Pixel في Google بيانًا قالوا فيه: "الإصلاح المقدم من Arm يخضع حاليًا للاختبار لأجهزة أندرويد و Pixel وسيتم تسليمه في الأسابيع المقبلة"، وعلاوة على ذلك، أشاروا إلى أن شركاء أندرويد OEM الآخرين سيتعين عليهم إجراء التصحيح لضمان إصلاح الثغرات الأمنية بالفعل. لكن ليس من الواضح بحلول موعد إصلاح المشكلة كما قالت Google "الأسابيع المقبلة" ولم تذكر التاريخ المحدد، وفي منشور مدونة، حث فريق Project Zero من Google بائعي الهواتف الذكية على "تقليل فجوة التصحيح" كما يمكن القول إن هذه السيناريوهات أكثر أهمية، حيث يحظر المستخدمون النهائيون (أو البائعون الآخرون) هذا الإجراء قبل أن يتمكنوا من الحصول على مزايا الأمان من التصحيح ".