"حيلة " تطيل عمر البطارية في هاتف آيفون

يولي مستخدمو الهواتف الذكية، عناية فائقة لعمر البطارية، فيميلون إلى تفضيل الأجهزة التي تصمد لمدة أطول، حتى لا يضطروا إلى الشحن بين الفينة والأخرى، فيما يوصي خبراء ببعض الخطوات البسيطة لأنها تستطيع إحداث فرق ملموس.
وبحسب موقع "شي فايندس"، فإن مستخدمي آيفون يستطيعون أن يطيلوا عمر البطارية عبر خطوة بسيطة، يمكن القيام بها في ثوان قليلة.
من الأفضل أن يتخلى مستخدم هاتف "آيفون" عن خاصية عن خلفية الشاشة المتغيرة، لأن جعل تلك الصورة تتغير تلقائيا وبشكل مستمر، يستهلك الطاقة، أكثر مما نتصوره.
يوضح الخبراء أن هذه الخطوة تساعد على اقتصاد الطاقة فقط، وتجعل المستخدم يشعر بفرق، حتى وإن كانت ثمة عوامل كثيرة أخرى تؤثر على عمر البطارية.
ولأجل التوقف عن تغيير صورة الخلفية، يمكن لمستخدم آيفون أن يذهب إلى قسم صورة الخلفية والسطوع، وعندئذ، بوسعه أن يختار صورة ثابتة من الألبوم أو الصور الموجودة سلفا في الجهاز.
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