تقرير«ابتكار ياباني».. ملابس مكيفة للتغلب على الحر الشديد

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في 2004 طرحت اليابان في أسواقها ملابس مزودة بمراوح لتبريد مرتديها في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والآن أصبحت «ملابس مكيفة» تشق طريقها إلى الملابس الرياضية وملابس الموضة في ظل الحديث عن ضرورة التكيف مع تغير المناخ.



موقع «اليابان بالعربي» سلط الضوء على هذه الملابس المكيفة التي باتت شائعة في شوارع اليابان، خصوصا خلال أشهر الصيف الحارة، حيث جرى تجهيز الجزء الخلفي من هذه الملابس بمروحتين صغيرتين تسحب الهواء إلى الداخل وتنفخه عبر سطح الجسم ليتبخر العرق على الفور، لكن يعود مصدر إلهام الملابس إلى سنة 1994.



مبتكر الملابس المكيفة إيتشيجايا هيروشي، يقول إنه «في ذلك الوقت، كنت أصنع معدات لقياس جودة صورة أنبوب آشعة الكاثود لمحطات التليفزيون، وقمت بزيارة جنوب شرق آسيا للمبيعات، وكانت تايلاند وماليزيا تشهدان طفرة في مجال البناء على نطاق واسع، وما رأيته هناك جعلني أفكر، خطر ببالي أن كمية الطاقة اللازمة لتبريد مثل هذه المباني يجب أن تكون غير عادية، تساءلت عما إذا كان من الممكن ابتكار معدات تبريد لا تنتج غازات دفيئة».

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كان إيتشيجايا يبلغ من العمر 47 سنة في ذلك الوقت، ومرت 3 سنوات بعد أن أسس شركته الخاصة، بعد تقاعده مبكرًا من شركة سوني اليابانية الشهيرة على الرغم من أنه كان يحقق نتائج جيدة، إلا أنه كان قلقًا بشأن مستقبله.يضيف «كان تطور تكنولوجيا شاشات الكريستال السائل أو LCD يتقدم بسرعة أكبر من المتوقع، وبدا أن اختفاء شاشات أنبوب أشعة الكاثود قد أصبح أمرًا لا مفر منه، وتساءلت عما إذا كانت معدات التبريد الجديدة التي ساعدت في الحد من الاحتباس الحراري يمكن أن تصبح خط أعمال لتحل محل معدات قياس أنبوب أشعة الكاثود».درس من عملاق«لا أستطيع أن أفعل ما يستطيع الآخرون فعله، لكن يمكنني أن أفعل ما لا يستطيعون»، كانت هذه هي الكلمات التي كتبها إيتشيجايا على ورقة الاستجابة لامتحان دخول شركة سوني لسؤال حول نقاط قوته ونقاط ضعفه من وجهة نظره، وقد ارتكب في الواقع خطأ جسيمًا في امتحانه، حيث كتب إجاباته سطرًا واحدًا أسفل السطر الصحيح، ولكن عندما تمت مناقشته أثناء المقابلة الشخصية حول هذا الأمر، تحدث ببلاغة عن سبب ظهور الأشكال معكوسة في المرآة، ومن ثم اجتاز امتحان القبول في الشركة.«منذ طفولتي، كنت مليئًا بالفضول، تساءلت لماذا تصبح علبة الحلوى أخف وزنًا عند إفراغها، لكن لم يكن هذا هو الحال مع البطاريات، عندما كنت طفلًا، كنت أفكر مليًا في مثل هذه الأمور».في السنوات الأخيرة من المرحلة الابتدائية، كان يتردد على ”المدينة الإلكترونية“ في أكيهابارا، وهي موطن حي في طوكيو لعدد لا يحصى من المتاجر التي تتعامل في الإلكترونيات والمكونات ذات الصلة، وقام ببناء الميكروسكوب والتلسكوب الخاص به، كان الأخير جهازًا بسيطًا: لفة من الورق المقوى مع عدسة محشورة في أحد طرفيها، كان الجهاز فريدًا من نوعه، حيث جرى تصنيعه بعدسة موضوعية واحدة، لتحل محل قدرة «العين المجردة» للعدسة العينية.تأثر إيتشيغايا بشدة عندما شاهد تلفزيون سوني ترينتون الملون في مبنى سوني الشهير في منطقة جينزا، ما دفعه إلى دراسة الهندسة في جامعة واسيدا والانضمام إلى سوني بعد التخرج. هناك، جاء تحت وصاية العبقرية غير العادية لمؤسس شركة سوني إيبوكا ماسارو.أفضل ذكرى كانت عندما منحه رئيس سوني إيبوكا جائزة عالية للفلوت الذي يستخدم الضوء من أنبوب آشعة الكاثود كمصدر للصوت، والذي قدمه لمسابقة اختراع الشركة، وتم نقل إيتشيجايا من العمل في المصنع إلى قسم التطوير في المركز الرئيسي، حيث شارك في تطوير آلات موسيقية إلكترونية جديدة. لم يتم طرح المنتج أو تسويقه في نهاية المطاف، لكن التشجيع من رئيس مجلس الإدارة إيبوكا دعم إيتشيغايا «المخترع» حتى بعد أسس شركته الخاصة.وبعد دراسة متأنية، توصل إيتشيجايا إلى المفهوم الرئيسي لتحقيق آلية تبريد موفرة للطاقة عن طريق استخدام المياه، نشأت فكرته عبر تقليد أوتشيميزو الياباني المتمثل في رش الماء على الأرض للتبريد.وترتبط الطاقة المستخدمة لإنتاج حرارة التبخر ارتباطًا وثيقًا بالاحترار العالمي. مع انتشار مكيفات الهواء، تطورت ظاهرة الجزر الحرارية في المناطق الحضرية، إذ يتبخر الماء بلا ضرر ولا يكلف شيئًا. قد يكون التأثير ضئيلًا مقارنة بمكيفات الهواء، لكن لا شك في أن الماء هو المبرد المثالي.